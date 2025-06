Influencer chilena Pancha Sky relató inesperada experiencia con Brad Pitt: “Él me detuvo y me dijo...” - Chilevisión

La creadora de contenido nacional viajó hasta México para entrevistar al actor de Hollywood en el marco de la promoción de su más reciente película.

La influencer Francisca Carvajal, más conocida como @panchasky en redes sociales, relató cómo fue su experiencia entrevistando a Brad Pitt en el marco de la promoción de su más reciente película F1.

La creadora de contenido, quien acumula más de 322 mil seguidores en Instagram y 187 mil suscriptores en su canal de Youtube, viajó hasta México y tuvo 5 minutos para entrevistar al actor de Hollywood.

En ese contexto, la creadora de contenido detalló a Las Últimas Noticias su experiencia con la estrella. “Quisiera poder moverme como Brad Pitt, como que abre puertas con su aura, tiene un halo de grandeza, eso fue lo que más me gustó de él", reveló.

La intervención de Brad Pitt

Según explicó Carvajal, la producción le permitió un tiempo muy acotado para realizarle pregunta a Pitt y sus compañeros de reparto, Kerry Condon y Damson Idris.

"Te sientas y te hacen correr el tiempo. Yo tiré una talla y eso se extendió. Les dije que se veían muy bien con los uniformes (de Fórmula 1), que todos deberíamos usar mameluco, y se extendió esa talla y perdí tiempo”, indicó.

En esa línea, contó que "al final no me quedó tiempo para preguntarle a Damson Idris y me pararon (de la producción), porque hay un timer y una persona que te avisa que no te queda más tiempo, entonces les dije: Lo lamento mucho, tenía una pregunta más, pero me tengo que retirar”.

Fue en ese momento que Brad Pitt intervino: “Él me detuvo y me dijo: Deberías hacerla, si la tienes preparada, hazla, nosotros tenemos tiempo para ti. Yo miré a la producción y la producción me levantó el dedo. Ahí pude hacer la pregunta. Brad Pitt, un tremendo alfa", relató.

Por último, detalló que el actor "es todo lo que vemos, la pantalla no miente. Uno los ve más grandes, pero es un señor, tiene una impronta impresionante, un estilo inigualable. Como que tiene personalidad por fuera del cuerpo. Tengo alergia así que no lo pude oler, nos perdimos ese dato del perfume”.