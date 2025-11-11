 “Díganmelo a la cara”: Naya Fácil vivió día de furia tras ir de compras y arremetió con trabajadoras - Chilevisión
11/11/2025 16:18

“Díganmelo a la cara”: Naya Fácil vivió día de furia tras ir de compras y arremetió con trabajadoras

La influencer se llenó de críticas por la manera en que se refirió a las personas con las que tuvo el problema, el cual comentó por redes sociales y luego terminó disculpándose con sus seguidores.

Publicado por CHV Noticias

Este martes Naya Fácil vivió un día de furia al salir de una farmacia, tras asegurar que las personas que trabajaban en dicho lugar estaban hablando mal de ella a sus espaldas.

La influencer se descargó por redes sociales, aseguró que volvería al establecimiento para increpar a dichas personas e incluso arremetió en contra de sus seguidores, quienes la cuestionaron por algunos de sus dichos.

El día de furia de Naya Fácil

A través de sus historias de Instagram, Naya explicó que no notó lo que había pasado, pero su hermana Sigrid se devolvió y habló con la jefa del lugar: "Yo las iba a grabar (...) voy a pasar en algún momento y si son tan mujercitas, díganme las cosas a la cara. Y envidiosas también".

En esa misma línea, agregó: "Les arde que yo pueda hacer y comer todo de mi vida como se me brinde la regalada gana y ustedes están como hu... trabajando ahí, yo ahora me voy a ir a un restaurante a comer lo que sea, a pasarlo chancho rico, a disfrutar mi día y ustedes como h... están trabajando".

Los dichos de la influencer causaron molestia entre sus seguidores, quienes la cuestionaron por menospreciar el trabajo de otras personas y Naya reveló que comenzó a discutir con algunos de ellos a través de mensajes.

"A las que estoy discutiendo por DM que me están diciendo miles de cosas solo sacan el pasado, no les da para más. Hablen algo de mí ahora o digan algo de mí ahora (...) no ando donde todos andan, no camino donde todos caminan, no voy a los lugares donde todos van", sentenció Naya.

Además, la influencer hizo hincapié en: "Yo sé que vengo de un pasado 'chano', ordinario y todo, pero soy mucho más decente que varias por ahí del internet".

Dado que el conflicto escaló y su hermana no quiso que Naya volviera al recinto a discutir, Naya se sinceró: "Perdón a mis facilines por desahogarme así (...) voy a llegar a ser más que todas esas que me andan pelando y no hablo monetariamente, hablo de calidad de persona, yo no nado repartiendo mala onda gratis, lucho día a día por mejorar como persona", cerró.

Revisa las historias de Instagram:

