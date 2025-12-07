Mañalich sinceró “postura un poquito diferente” a su sector sobre inmigración: Esto fue lo que dijo - Chilevisión

El exministro de Salud dio una entrevista donde analizó el tono de las campañas presidenciales y comentó la diferencia que tiene con su sector político sobre el tema migratorio.

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció tener "una posición un poquito diferente" a su sector en el tema migratorio y destacó la contribución de quienes han llegado al país: "Son gente joven, gente sana, gente que quiere trabajar".

En entrevista con Biobiochile, el ex secretario de Estado se refirió al tono de las campañas y lamentó que "en general, las franjas y la propaganda electoral se construyen no en base a ideas, sino a lugares comunes y prejuicios".

Asimismo, advirtió las dificultades ante una eventual fusión entre los partidos de Chile Vamos, donde según aseguró, "hay caudillismos, hay personas que pretenden y quieren ocupar liderazgos que no están dispuestos a ceder y que desde luego en una fusión de partido tendrían que dar pie para que otros tomaran liderazgo".

"A mí me parece que hay que vivir con calma lo que ocurra el día 14 de diciembre y quedará el verano para sanar heridas, para ver qué pactos se pueden hacer, pero yo creo que hay que ser extraordinariamente pragmático y que lo más probable es que estos pactos sean pactos fundamentalmente de gobierno, de gobernabilidad y no pactos de agenda política profunda", sinceró.

"Han sido una contribución"

Consultado por la masiva llegada de personas extranjeras al país y el foco en la expulsión de inmigrantes, Mañalich aclaró que "en esta materia tengo una posición un poquito diferente".

"Chile enfrenta una crisis de población gigantesca y efectivamente durante los últimos años, de antes también, pero se ha acelerado una llegada de inmigrantes que en su mayoría, en su inmensísima mayoría, han sido una contribución para el país. Son gente joven, gente sana, gente que quiere trabajar", aseguró.

El ex titular de Salud ejemplificó con lo que ocurre en el sistema público, donde "hoy día el 20% de los médicos que ejercen en Chile —de los 60 mil médicos— son extranjeros".

Finalmente, llamó a que "más que generalizar el tema de los inmigrantes, yo creo que efectivamente hay que ser muy responsable en la inmigración legal, en la autodenuncia y en la persecución del delito que me parece está un poco mejor que antes (…) hay que separar claramente la paja de trigo".