Sin Chile Vamos: Republicanos, Socialcristianos y Libertarios inscriben pacto por las parlamentarias - Chilevisión

De esta forma, el conglomerado se distanciaría de las candidaturas de la coalición de centroderecha a pocos meses de la próximas elecciones.

La mañana de este viernes el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC) oficializaron la inscripción del pacto “Cambio por Chile”.

Las directivas de cada colectividad llegaron hasta el Servicio Electoral (Servel) para hacer la inscripción del conglomerado que competirá en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre.

El acuerdo ya había sido anunciado en julio pasado y consta con un tercio de los 183 cupos para postular al Congreso para cada partido.

De esta forma, los tres partidos cerraron las puertas a una posible alianza con las colectividades de Chile Vamos.

Sin embargo, señalaron que aún están en conversaciones con el conglomerado de la centroderecha para posibles pactos por omisión en las cuatro regiones donde se elige Senado bajo el sistema binominal.

Por otra parte, desde las dirigencias de los partidos señalaron que aún están afinando las propuestas de candidatos para el periodo de elecciones.