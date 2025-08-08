 Sin Chile Vamos: Republicanos, Socialcristianos y Libertarios inscriben pacto por las parlamentarias - Chilevisión
Minuto a minuto
Citan a Kast a declarar en comisión investigadora: Aparece en foto con detenido por robo de cables Desbordes dijo que Vallejo “miente abiertamente” por adjudicar intervención en Meiggs al gobierno Murió a los 62 años Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA Quiénes son los 4 detenidos por secuestro de empresario en Quilicura: Hay una adolescente Sin Chile Vamos: Republicanos, Socialcristianos y Libertarios inscriben pacto por las parlamentarias
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/08/2025 11:57

Sin Chile Vamos: Republicanos, Socialcristianos y Libertarios inscriben pacto por las parlamentarias

De esta forma, el conglomerado se distanciaría de las candidaturas de la coalición de centroderecha a pocos meses de la próximas elecciones.

Publicado por Gabriela Sambuceti

La mañana de este viernes el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC) oficializaron la inscripción del pacto “Cambio por Chile”.

Las directivas de cada colectividad llegaron hasta el Servicio Electoral (Servel) para hacer la inscripción del conglomerado que competirá en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre.

El acuerdo ya había sido anunciado en julio pasado y consta con un tercio de los 183 cupos para postular al Congreso para cada partido.

De esta forma, los tres partidos cerraron las puertas a una posible alianza con las colectividades de Chile Vamos.

Sin embargo, señalaron que aún están en conversaciones con el conglomerado de la centroderecha para posibles pactos por omisión en las cuatro regiones donde se elige Senado bajo el sistema binominal.

Por otra parte, desde las dirigencias de los partidos señalaron que aún están afinando las propuestas de candidatos para el periodo de elecciones.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025