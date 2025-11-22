 “Salir y volver a entrar”: Viralizan diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin - Chilevisión
22/11/2025 12:33

“Salir y volver a entrar”: Viralizan diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin

El abanderado presidencial protagonizó un intercambio con locatatorios extranjeros en Franklin, quienes le consultaron sobre sus propuestas en materia migratoria.

En su reciente visita al Mercado Matadero Franklin, el candidato presidencial José Antonio Kast fue captado sosteniendo un diálogo con comerciantes extranjeros.

En uno de los registros difundidos en redes sociales, el abanderado de Cambio por Chile fue consultado por locatarios de una carnicería sobre su propuestas en materia migratoria.

"Tenemos que ordenar la casa", manifestó de entrada la carta de Republicanos, luego que trabajadores del lugar le preguntaran sobre el tema y le gritaran que no los obligara a abandonar el país.

En ese sentido, Kast señaló que "quien no tiene (documentos), tiene que salir y volver a entrar, tiene que entrar por la puerta".

Kast explica propuesta migratoria a comerciantes extranjeros en Franklin

En medio de ese diálogo, una de las comerciantes le consultó directamente al candidato sobre qué ocurrirá con su situación, indicando que "tuvimos que entrar por la ventana, pero somos personas honestas".

En respuesta, el abanderado presidencial contestó reiterando: "Lo que yo les pido, para poder ordenar la casa y poder distinguir quién es quién, es hacer una salida y después volver a entrar".

Sin explicar cómo lo hará ni en qué circunstancias, Kast aseguró que "lo vamos a organizar" y mencionó que podría ser "con los argentinos o con los bolivianos, pero lo vamos a hacer".

"Lo que necesitamos es que vuelvan a entrar, pero ordenadamente", agregó el candidato de derecha. En medio del intercambio, también hizo mención de que él "es hijo de migrantes".

