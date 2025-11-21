 Captan tensa visita de José Antonio Kast a Franklin: Fue increpado y aplaudido por presentes - Chilevisión
21/11/2025

Captan tensa visita de José Antonio Kast a Franklin: Fue increpado y aplaudido por presentes

En el marco de una serie de actividades antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2025, el candidato presidencial José Antonio Kast visitó el Mercado Matadero Franklin, en Santiago, donde fue recibido entre abucheos y aplausos por los presentes. El abanderado de Cambio por Chile sostuvo un encuentro con visitantes y locatarios del sector y remarcó que sí asistirá a los debates presidenciales de Archi y Anatel, tras ser emplazado por su contrincante en el balotaje, Jeannette Jara, de restarse de las instancias.

