Hermano de Franco Parisi reveló por quién votará y se la jugó con pronóstico de segunda vuelta - Chilevisión

Desde Italia, país donde está radicado hace años, el economista y hermano del ex candidato presidencial Franco Parisi criticó a la derecha por, a su juicio, concentrar la riqueza. "Veo un nivel de avaricia, de corrupción", expresó.

El economista y académico Antonino Parisi, hermano de Franco Parisi, deslizó por quién votaría en segunda vuelta y realizó su pronóstico del resultado en el balotaje: Dijo que está inclinado por la izquierda, o sea Jeannette Jara, y cree que ella ganará las eleciones.

"La derecha va a ganar con un 62% en Chile... eso es una cabeza de pescado", manifestó en conversación Radio Bío-Bío, instancia en la que reflexionó que "la mayoría de la gente en Chile tiene ingresos bajos, son pobres, algunos disfrazados de clase media y son pobres porque hay concentración de riqueza".

"¿Entonces cómo piensan que en Chile va a ganar la derecha si hace 100 años que no gana la derecha?", preguntó el analista radicado en Italia que en primera vuelta votó por el líder del Partido de la Gente (PDG).

También recordó la segunda vuelta presidencial de 2021, cuando se proyectaba una victoria de Kast: "Lo más probable es que para esta vez gane de nuevo la izquierda comunista, porque la mayoría de la gente no es de derecha porque hay una concentración de la riqueza".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Antonio Parisi: Su eventual voto a Jara y críticas a la derecha

En cuanto a números, declaró: "Mi cálculo es que 100% va a ser la izquierda la ganadora". "El problema de porqué no va a salir nunca la derecha en Chile es porque hay una concentración de la riqueza enorme", criticó en la entrevista.

"Chile es un país rico, que concentra la riqueza y la gente se da cuenta que no les llega la plata a ellos, que les cobran unas tasas de interés inhumanas... La gente prefiere mil veces un gobierno que sea de menor calidad".

Aunque hizo un llamado a votar y a que "cada uno vote lo que le de la gana", Parisi respondió afirmativamente al ser consultado si es que su voto "está inclinado" hacia la izquierda en este balotaje, que se llevará a cabo el domingo 14 de noviembre.