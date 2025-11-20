 Hermano de Franco Parisi reveló por quién votará y se la jugó con pronóstico de segunda vuelta - Chilevisión
Minuto a minuto
El hombre que no debería estar ahí: El inquietante dato de nuevo sujeto de interés en caso de María Ercira “Una cabeza de pescado”: Antonino Parisi reveló por quién votará y pronosticó resultado de segunda vuelta Megaoperativo en Terminal Pesquero Metropolitano dejó 19 detenidos por robo de salmón ¿Quiénes son los cinco fallecidos? La historia de las víctimas de la tragedia en Torres del Paine Keanu Reeves escribió carta de agradecimiento a PDI por recuperar relojes sustraídos en 2023
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/11/2025 09:57

“Una cabeza de pescado”: Antonino Parisi reveló por quién votará y pronosticó resultado de segunda vuelta

Desde Italia, país donde está radicado hace años, el economista y hermano del ex candidato presidencial Franco Parisi criticó a la derecha por, a su juicio, concentrar la riqueza. "Veo un nivel de avaricia, de corrupción", expresó.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El economista y académico Antonino Parisi, hermano de Franco Parisi, deslizó por quién votaría en segunda vuelta y realizó su pronóstico del resultado en el balotaje: Dijo que está inclinado por la izquierda, o sea Jeannette Jara, y cree que ella ganará las eleciones.

"La derecha va a ganar con un 62% en Chile... eso es una cabeza de pescado", manifestó en conversación Radio Bío-Bío, instancia en la que reflexionó que "la mayoría de la gente en Chile tiene ingresos bajos, son pobres, algunos disfrazados de clase media y son pobres porque hay concentración de riqueza".

"¿Entonces cómo piensan que en Chile va a ganar la derecha si hace 100 años que no gana la derecha?", preguntó el analista radicado en Italia que en primera vuelta votó por el líder del Partido de la Gente (PDG).

También recordó la segunda vuelta presidencial de 2021, cuando se proyectaba una victoria de Kast: "Lo más probable es que para esta vez gane de nuevo la izquierda comunista, porque la mayoría de la gente no es de derecha porque hay una concentración de la riqueza".

Antonio Parisi: Su eventual voto a Jara y críticas a la derecha

En cuanto a números, declaró: "Mi cálculo es que 100% va a ser la izquierda la ganadora". "El problema de porqué no va a salir nunca la derecha en Chile es porque hay una concentración de la riqueza enorme", criticó en la entrevista.

"Chile es un país rico, que concentra la riqueza y la gente se da cuenta que no les llega la plata a ellos, que les cobran unas tasas de interés inhumanas... La gente prefiere mil veces un gobierno que sea de menor calidad".

Aunque hizo un llamado a votar y a que "cada uno vote lo que le de la gana", Parisi respondió afirmativamente al ser consultado si es que su voto "está inclinado" hacia la izquierda en este balotaje, que se llevará a cabo el domingo 14 de noviembre.

“No soy comunista ni nada, pero probablemente un gobierno de izquierda defienda mejor a los ciudadanos”, frente a la amenaza de la tecnología para el desempleo, sinceró. “En la derecha veo un nivel de avaricia, de corrupción...”, cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa la fecha de pago de noviembre y cuánto puedes recibir

Lo último

Lo más visto

“Una cabeza de pescado”: Antonino Parisi reveló por quién votará y pronosticó resultado de segunda vuelta

Desde Italia, país donde está radicado hace años, el economista y hermano del ex candidato presidencial Franco Parisi criticó a la derecha por, a su juicio, concentrar la riqueza. "Veo un nivel de avaricia, de corrupción", expresó.

20/11/2025

Preocupación en Fiebre de Baile: Cata Days actualizó problema de salud que la dejó fuera del capítulo

Al comienzo del programa, Juan Pablo Queraltó informó que la concursante "se comenzó a sentir muy mal", siendo atendida por médicos en Chilevisión.

20/11/2025

El hombre que no debería estar ahí: El inquietante dato de nuevo sujeto de interés en caso de María Ercira

Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, compartió detalles sobre un hombre que aparece en los registros el día de la desaparición y que pese a eso no se le ha tomado declaración.

20/11/2025

Competencia cada vez más dura: Así fue la difícil eliminación de esta semana en Fiebre de Baile

María José Quiroz, Raimundo Cerda, Daniela Castro y Esteban Paredes dejaron todo en la pista de baile para sorprender al jurado y mantenerse en competencia una semana más.

20/11/2025