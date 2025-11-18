Panel Ciudadano UDD revela primer sondeo: Así cambian las preferencias para la segunda vuelta - Chilevisión

José Antonio Kast se encuentra en el primer lugar de las preferencias con un 61%, mientras que Jeannette Jara alcanza un 39%.

Este martes se publicó una nueva versión de la encuesta Panel Ciudadano UDD, la cual dio a conocer las preferencias de cara a la segunda vuelta.

Se trata de la primera encuesta publicada tras las elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre, en las que José Antonio Kast y Jeannette Jara resultaron las dos primeras mayorías y avanzaron al balotaje.

El sondeo, aplicado a 1.059 personas entre las 21:30 horas del domingo 16 y el mediodía del lunes 17, entregó los siguientes resultados:

Ante la pregunta: “Si la segunda vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál candidatura votaría?”, un 61% señaló a José Antonio Kast y un 39% a Jeannette Jara.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Votante habitual vs votante obligado

Por otro lado, entre los votantes habituales, un 46% asegura que apoyaría al líder del Partido Republicano, mientras que la candidata del oficialismo alcanza el 43% de los sufragios.

En cuanto a votantes obligados, Kast sube a un 62%, mientras que Jara cae al 22%.