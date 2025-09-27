Empate en el primer lugar: Así han variado las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD - Chilevisión

Jeannette Jara y José Antonio Kast se encuentran en el primer lugar de las preferencias, con un 25%.

Este sábado se publicó la última versión de la encuesta Panel Ciudadano UDD, la cual dio a conocer las preferencias de los chilenos de cara a las próximas elecciones presidenciales.

La encuesta posicionó a Jeannette Jara (+2) en primer lugar, empatando con José Antonio Kast (=) con un 25% de las preferencias.

Por otro lado, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quedó con un 16%, luego de bajar un punto con respecto a la encuesta anterior.

Luego le siguen Johannes Kaiser (PNL) con un 10% luego de aumentar un punto, Franco Parisi (PDG), quien disminuyó un punto con un 9%, Harold Mayne-Nicholls con 3% y bajando un punto, Marco Enríquez-Ominami con 2% (+1) y Eduardo Artés con 0% (-1).

Además, un 5% de los consultados no sabe por quién votará o elegiría a un candidato fuera de los inscritos, y otro 5% señaló que votará nulo o no sufragará.

Posibles segundas vueltas

Por otro lado, frente a una posible segunda vuelta entre la candidata oficialista, Jeannette Jara, y el líder de Republicanos, José Antonio Kast, este último obtendría el triunfo con un 47% de las preferencias, frente a un 31% de Jara y un 19% que votará nulo, no sabe o no votará.

Mientras que si Jara se enfrentara a Evelyn Matthei, esta última se quedaría con el 45% de las preferencias, frente a un 28% de la candidata oficialista y un 27% que votará nulo, no sabe o no votará.