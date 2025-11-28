 Así fue el desayuno que reunió a Jeannette Jara con Michelle Bachelet: “Para mí es un orgullo” - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuesta Data Influye: Así se mueven las preferencias por Jara y Kast antes de la segunda vuelta Tres profesoras fueron rociadas con bencina tras incidentes afuera del Instituto Nacional Maipú ordena desalojo y demolición de toma “El Trébol”: Alberga a 110 familias “No movía ni un dedo”: Madre reveló estado de su hija tras denuncia por uso de fármacos en jardín infantil VIDEO | Aglomeraciones en Santiago y Providencia por cierre de 4 estaciones de Línea 1 del Metro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/11/2025 08:58

Así fue el desayuno que reunió a Jeannette Jara con Michelle Bachelet: “Para mí es un orgullo”

La candidata presidencial oficialista y la expresidenta compartieron una once donde, según reveló la primera, hablaron del futuro de Chile y de "cómo seguir avanzando con esperanza y convicción".

Publicado por CHV Noticias

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, sostuvo este jueves una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, donde la otrora mandataria expresó su apoyo a la exministra de cara al balotaje del 14 de diciembre.

"Para mí es un orgullo poder dialogar con una mujer que ha marcado la historia de nuestro país y que ha abierto caminos para tantas de nosotras", expresó Jara en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram el mismo día que partici´pó con el candidato de oposición, José Antonio Kast, del primer foro social por las presidenciales 2025.

Junto con lo anterior, reveló que "hablamos del futuro de Chile, de los derechos conquistados con esfuerzo por las mujeres, y de cómo seguir avanzando con esperanza y convicción".

"La expresidenta Bachelet, como siempre, tuvo la generosidad de compartir su experiencia y visión. Escuchar a una líder chilena y mundial de su talla es un aprendizaje necesario, y le estoy muy agradecida por su cariño", expresó en la red social.

"Su mirada sobre Chile, sobre nuestras instituciones y sobre el valor de la democracia son vitales para seguir avanzando como un solo gran país", agregó, para cerrar diciendo: "Seguimos avanzando, juntas y juntos, por un Chile que cuide, que respete y que no retroceda", manifestó.

Kast se reunió con Eduardo Frei

En la otra vereda, esta semana el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se reunió con el candidato republicano José Antonio Kast. Aunque no le entregó su respaldo, sí generó opiniones divididas tanto en su partido, la Democracia Cristiana, como en su sector.

"El Presidente Frei no emitió un pronunciamiento respecto a cómo iba a votar, tuvo la generosidad, la amabilidad de compartir su experiencia con uno de los dos candidatos presidenciales", dijo Kast tras el encuentro.

En tanto, desde la colectividad llevaron a Frei ante el Tribunal Supremo del partido, decisión que la directiva calificó como “una conducta que reviste la mayor gravedad” y que el apoyo indirecto es “contrario a nuestros valores históricos y al respeto irrestricto de los derechos humanos”.

No solo eso, puesto que el miércoles fue suspendida su militancia tras una votación telemática. Se trata de una medida disciplinaria, por lo que Frei Ruiz-Tagle tendrá la posibilidad de presentar sus descargos al Tribunal una vez sea notificado de la resolución.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acaba el plazo para aumentar tu Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito clave y cómo hacerlo

Lo último

Lo más visto

“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025

Los candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez antes del balotaje programado para el próximo 14 de diciembre. Las interpelaciones y cuestionamientos marcaron la conversación.

27/11/2025

Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales

El cantante urbano fue emplazado por un seguidor tras interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros en su último concierto.

27/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025