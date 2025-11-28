Así fue el desayuno que reunió a Jeannette Jara con Michelle Bachelet: “Para mí es un orgullo” - Chilevisión

La candidata presidencial oficialista y la expresidenta compartieron una once donde, según reveló la primera, hablaron del futuro de Chile y de "cómo seguir avanzando con esperanza y convicción".

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, sostuvo este jueves una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, donde la otrora mandataria expresó su apoyo a la exministra de cara al balotaje del 14 de diciembre.

"Para mí es un orgullo poder dialogar con una mujer que ha marcado la historia de nuestro país y que ha abierto caminos para tantas de nosotras", expresó Jara en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram el mismo día que partici´pó con el candidato de oposición, José Antonio Kast, del primer foro social por las presidenciales 2025.

Junto con lo anterior, reveló que "hablamos del futuro de Chile, de los derechos conquistados con esfuerzo por las mujeres, y de cómo seguir avanzando con esperanza y convicción".



Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"La expresidenta Bachelet, como siempre, tuvo la generosidad de compartir su experiencia y visión. Escuchar a una líder chilena y mundial de su talla es un aprendizaje necesario, y le estoy muy agradecida por su cariño", expresó en la red social.



"Su mirada sobre Chile, sobre nuestras instituciones y sobre el valor de la democracia son vitales para seguir avanzando como un solo gran país", agregó, para cerrar diciendo: "Seguimos avanzando, juntas y juntos, por un Chile que cuide, que respete y que no retroceda", manifestó.

Kast se reunió con Eduardo Frei

En la otra vereda, esta semana el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se reunió con el candidato republicano José Antonio Kast. Aunque no le entregó su respaldo, sí generó opiniones divididas tanto en su partido, la Democracia Cristiana, como en su sector.

"El Presidente Frei no emitió un pronunciamiento respecto a cómo iba a votar, tuvo la generosidad, la amabilidad de compartir su experiencia con uno de los dos candidatos presidenciales", dijo Kast tras el encuentro.

En tanto, desde la colectividad llevaron a Frei ante el Tribunal Supremo del partido, decisión que la directiva calificó como “una conducta que reviste la mayor gravedad” y que el apoyo indirecto es “contrario a nuestros valores históricos y al respeto irrestricto de los derechos humanos”.

No solo eso, puesto que el miércoles fue suspendida su militancia tras una votación telemática. Se trata de una medida disciplinaria, por lo que Frei Ruiz-Tagle tendrá la posibilidad de presentar sus descargos al Tribunal una vez sea notificado de la resolución.