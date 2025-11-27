“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025 - Chilevisión

Los candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez antes del balotaje programado para el próximo 14 de diciembre. Las interpelaciones y cuestionamientos marcaron la conversación.

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast participaron este jueves en el primer "Foro Social" organizado por Radio Cooperativa junto al Hogar de Cristo, donde abordaron las problemáticas sociales más urgentes del país.

Este encuentro, el primero de los aspirantes a La Moneda tras la elección del pasado 16 de noviembre, se da en medio de una polémica por la escasa participación del republicano en debates, pues decidió solo participar en los de Archi y el CNTV.

El foro fue convocado por seis organizaciones de la sociedad civil y contó con la participación del Hogar de Cristo, la Fundación para la Superación de la Pobreza, TECHO-Chile, Servicio Jesuita a Migrantes, Fondo Esperanza y la Comunidad de Organizaciones Solidarias.

Jara a Kast: "Si quieres te lo googleo y muestro"

Uno de los momentos más llamativos ocurrió durante un bloque dedicado a la migración. La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, hacía una alocución sobre las comunidades de extranjeros en el país cuando recibió una pregunta de su contendor.

"Los venezolanos y los colombianos son los últimos que han llegado, pero antes estuvimos con los haitianos y recuerdo también con los peruanos, quienes se han incorporado gratamente a la sociedad chilena", dijo la otrora ministra de Trabajo.

A lo anterior agregó que "hubo bastante xenofobia fomentada en los '90 al respecto", algo que cuestionó el abanderado republicano, pues puso en duda el planteamiento de Jara.

"¿En los '90?", preguntó el candidato. "Sí, cuando llegaron los peruanos querido. Si quieres te lo googleo y te lo muestro para que te enteres", contestó ella, a lo que el exdiputado replicó: "Estaba preguntando... en los 90 el número de migrantes era bien bajo".

"Lo importante para la convivencia es no levantar el odio ni la discriminación. Creo que combatir el crimen organizado, que viene mucho de mafias extranjeras, no tiene nada que ver con levantar el odio contra otras personas, los que piensan distinto, los que aman distinto", zanjó Jara.

Kast apuntó a Boric por la Teletón: "Se lo voy a decir de frente"

Al final del foro, cuando ambos candidatos debían entregar sus palabras al cierre, José Antonio Kast aprovechó la instancia para referirse a la Teletón, cruzada solidaria que tendrá lugar este 28 y 29 de noviembre.

Cabe recordar que esta semana hizo noticia al declinar la invitación a un programa conducido por Don Francisco. "Esto es voluntario. Si no están las dos caras, no se puede hacer. Yo siempre he tratado de ser equilibrado; para mí, no hay desaire", declaró el animador.

Dicho esto, Kast afirmó que la Teletón es una "organización de la sociedad civil que muchos cuestionaron, se opusieron y dijeron que no servía". "Si no hubiera persistido Don Francisco a pesar de los dichos que algunos decían, (...) bueno, dónde estarían".

Al respecto apuntó directamente contra el presidente Gabriel Boric: "Miren los dichos de Gabriel Boric antes de ejercer un rol más importante sobre cuál era su mirada de la Teletón. No quería la Teletón y mire lo que ha ganado Chile con la Teletón".

"Así que mañana (en la Teletón) seguramente nos vamos a encontrar y también se lo voy a decir de frente. Me alegro Presidente que haya cambiado de opinión", expresó.