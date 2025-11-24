 “Los 3 sueños eróticos de la derecha no se cumplieron”: La tesis de Vidal, tras asumir vocería de Jara - Chilevisión
Minuto a minuto
Captan día de furia de médico en Iquique: Chocó a conductor, lo intentó atropellar y lo amenazó con pistola “No gastó $10 millones”: Johannes Kaiser puso en duda financiamiento de campaña de Franco Parisi Nieta de María Ercira reaccionó a teoría del garzón sobre posible abducción extraterrestre de su abuela ¿Cómo pudo escapar por segunda vez reo de Colina II? Revelan importante dato del prófugo “Los 3 sueños eróticos de la derecha no se cumplieron”: La tesis de Vidal, tras asumir vocería de Jara
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/11/2025 12:59

“Los 3 sueños eróticos de la derecha no se cumplieron”: La tesis de Vidal, tras asumir vocería de Jara

El nuevo vocero de la campaña de la candidata presidencial del oficialismo presentó la estrategia de cara al inminente balotaje y se mostró optimista para superar el 50% en la elección.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La candidata presidencial Jeannette Jara presentó el pasado viernes la nueva estructura de su equipo de campaña, la cual estuvo marcada por la designación del exministro Francisco Vidal en el cargo de vocero.

El otrora presidente del directorio de Televisión Nacional concedió esta mañana una de sus primeras entrevistas tras asumir el puesto. En conversación con Radio Pauta, explicó porqué cree que la opción oficialista podría remontar de aquí a las elecciones.

Los 3 "sueños eróticos" de la derecha, según Vidal

Francisco Vidal expuso que hubo "tres sueños eróticos de la derecha" que no fueron cumplidos durante la elección presidencial y parlamentaria del 16 de noviembre.

"El primero es que iban a ser dos alemanes los que pasaran a segunda vuelta. El segundo que iban a lograr la mayoría absoluta en la cámara y el senado", señaló.

Para el último punto, continuó: "Y el delirio completo es que iban a lograr 89 votos de diputados y 29 senadores para tener a su mano la reforma de la constitución".

"Ninguna de esas tres cosas ocurrió", subrayó, haciendo hincapié en que en el nuevo Congreso habrá equilibrio político, sobre todo en el Senado, que es el que tiene mayor poder de definición en un gobierno.

La nueva estrategia en campaña de Jara

Vidal también hizo un análisis a la última encuesta Cadem que otorgó un 58% de las preferencias a José Antonio Kast y un 42% a Jeannete Jara en segunda vuelta. Aunque la diferencia es abultada, se mostró optimista para superar el 50%.

Sobre esta brecha, que hasta ahora alcanza los ocho puntos, expresó: "A José Antonio Kast le sobran ocho puntos para ser presidente de Chile. A Jeannette Jara le faltan ocho" para ganar en el balotaje.

En su opinión, dicho margen podrá ser disminuido solo si la campaña logra conectar con el electorado popular y de clase media, donde llegar a fin de mes depende hoy más del crédito que de los ingresos propios, según dijo.

Por eso, luego sintetizó la propuesta central de la nueva estrategia de campaña: “El compromiso debe ser que en cuatro años usted pueda llegar a fin de mes con sus propios ingresos, no con crédito ni tarjeta”.

Esta además buscará incorporar propuestas de otras candidaturas, como devolución de impuestos en medicamentos, rebaja de sueldos de cargos de confianza y ampliación de subsidios habitacionales. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“No sé cómo vivir sin él”: El desgarrador adiós de pareja de acróbata chileno que murió en Italia

El fatal accidente ocurrió la noche del pasado viernes cuando Christian Quezada, chileno de 26 años, participaba del acto "La esfera de la muerte".

24/11/2025

Expareja de Mane Swett rompió el silencio por batalla legal: “No es lo que hace un buen padre”

John Bowe enfrentó una nueva audiencia con la actriz en la Corte Suprema de New York y entregó detalles exclusivos sobre la custodia de su hijo al equipo de Primer Plano.

24/11/2025