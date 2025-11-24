“Los 3 sueños eróticos de la derecha no se cumplieron”: La tesis de Vidal, tras asumir vocería de Jara - Chilevisión

El nuevo vocero de la campaña de la candidata presidencial del oficialismo presentó la estrategia de cara al inminente balotaje y se mostró optimista para superar el 50% en la elección.

La candidata presidencial Jeannette Jara presentó el pasado viernes la nueva estructura de su equipo de campaña, la cual estuvo marcada por la designación del exministro Francisco Vidal en el cargo de vocero.

El otrora presidente del directorio de Televisión Nacional concedió esta mañana una de sus primeras entrevistas tras asumir el puesto. En conversación con Radio Pauta, explicó porqué cree que la opción oficialista podría remontar de aquí a las elecciones.

Los 3 "sueños eróticos" de la derecha, según Vidal

Francisco Vidal expuso que hubo "tres sueños eróticos de la derecha" que no fueron cumplidos durante la elección presidencial y parlamentaria del 16 de noviembre.

"El primero es que iban a ser dos alemanes los que pasaran a segunda vuelta. El segundo que iban a lograr la mayoría absoluta en la cámara y el senado", señaló.

Para el último punto, continuó: "Y el delirio completo es que iban a lograr 89 votos de diputados y 29 senadores para tener a su mano la reforma de la constitución".

"Ninguna de esas tres cosas ocurrió", subrayó, haciendo hincapié en que en el nuevo Congreso habrá equilibrio político, sobre todo en el Senado, que es el que tiene mayor poder de definición en un gobierno.

La nueva estrategia en campaña de Jara

Vidal también hizo un análisis a la última encuesta Cadem que otorgó un 58% de las preferencias a José Antonio Kast y un 42% a Jeannete Jara en segunda vuelta. Aunque la diferencia es abultada, se mostró optimista para superar el 50%.

Sobre esta brecha, que hasta ahora alcanza los ocho puntos, expresó: "A José Antonio Kast le sobran ocho puntos para ser presidente de Chile. A Jeannette Jara le faltan ocho" para ganar en el balotaje.

En su opinión, dicho margen podrá ser disminuido solo si la campaña logra conectar con el electorado popular y de clase media, donde llegar a fin de mes depende hoy más del crédito que de los ingresos propios, según dijo.

Por eso, luego sintetizó la propuesta central de la nueva estrategia de campaña: “El compromiso debe ser que en cuatro años usted pueda llegar a fin de mes con sus propios ingresos, no con crédito ni tarjeta”.

Esta además buscará incorporar propuestas de otras candidaturas, como devolución de impuestos en medicamentos, rebaja de sueldos de cargos de confianza y ampliación de subsidios habitacionales.