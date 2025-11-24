 Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta - Chilevisión
Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta
24/11/2025 07:47

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

De acuerdo con los resultados, José Antonio Kast le saca 16 puntos porcentuales de ventaja a Jeannette Jara, en el escenario de que los votantes deban elegir por una de las dos cartas presidenciales.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo se dio a conocer la primera encuesta Plaza Pública de Cadem tras la elección presidencial del 16 de noviembre y entregó las preferencias electorales la semana tras los comicios.

De acuerdo al estudio de opinión pública rumbo a la segunda vuelta, bajo el escenario de que los votantes deban elegir entre una de las dos opciones presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast, el candidato republicano lidera la intención de voto con un 58%, mientras que la carta del oficialismo alcanza un 42%.

En el caso de Kast, aumenta un punto porcentual respecto a la semana anterior y Jara baja un punto en el mismo periodo.

Sin embargo, ante la pregunta abierta de por quién votaría (incluyendo la opción de nulo o blanco) en las elecciones del 14 de diciembre, los porcentajes varían:

Kast se mantiene en 46%, Jara baja un punto de apoyo y llega a 34%, mientras que quienes no votaría, no saben, nulo o blanco alcanza el 20%. 

Transferencia de votos

El sondeo de Cadem también evidenció que el comportamiento de los votantes de otras candidaturas será determinante en el balotaje.

  • Entre quienes apoyaron a Franco Parisi, un 34% votaría por Kast y un 22% por Jara; el 44% sigue indeciso.

  • En el caso de Johannes Kaiser, el 92% de sus electores respaldaría a Kast.

  • Entre los votantes de Evelyn Matthei, el republicano captaría un 60%, frente al 21% que se inclinaría por Jara.

Además, la encuesta midió la percepción de quién ganará, donde un 62% cree que Kast será el próximo Presidente, mientras que un 28% piensa que Jara llegará a La Moneda.

