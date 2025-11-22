Mario Marcel se suma al equipo económico de Jeannette Jara de cara al balotaje - Chilevisión

El exministro de Hacienda se suma a la lista de nuevos nombres con los que la representante del pacto Unidad por Chile busca fortalecer su programa y obtener la mayoría de votos en la Elección 2025 del próximo 14 de diciembre.

Durante la mañana de este sábado, la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, se reunió junto a un grupo de economistas para abordar sus propuestas y programa de cara a la segunda vuelta electoral.

La candidata del oficialismo aprovechó la instancia telemática para anunciar el ingreso del exministro de Hacienda, Mario Marcel, a su equipo económico.

Esta incorporación se genera a días de que la aspirante a La Moneda sumara a su campaña a la electa senadora Paulina Vidal (PS) como jefa de campaña, y otros nombres de la exconcertación como Francisco Vidal en la vocería y Carlos Ominami, exministro de Economía durante el gobierno de Patricio Aylwin.

Mario Marcel se suma al equipo económico de Jeannette Jara

Desde la sede en la que trabaja su comando en el Hotel Fundador, la candidata oficialista sostuvo una conversación junto a su renovado equipo económico.

Si bien Marcel no participó presencialmente, sí se le vio conectado a la reunión de forma telemática.

Al finalizar, Jeannete Jara habló con la prensa e indicó que los nuevos nombres de su campaña "entregarán un soporte técnico" a los economistas que la han acompañado durante la creación de su programa.

Respecto al extitular de Hacienda, Jara enfatizó que "se integró como uno más".