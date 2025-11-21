 Comando de Jeannette Jara explica salida del embajador de campaña Balbi El Chamako - Chilevisión
21/11/2025 20:27

Comando de Jeannette Jara explica salida del embajador de campaña Balbi El Chamako

Uno de las nuevas incorporaciones anunciadas fue el cantante urbano Balbi El Chamako, quien solo alcanzó a estar unas horas en el comando, ya que fue retirado abruptamente. 

Este viernes, la candidata presidencial Jeannette Jara dio a conocer las nuevas incorporaciones a su comando de cara a la campaña por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pactadas para el próximo 14 de diciembre y donde se enfrenta a José Antonio Kast.

Patricio Ignacio Oñate Herrera, nombre real del artista, mantiene una causa por violencia intrafamiliar (VIF), y enfrentará un juicio abreviado el próximo 1 de diciembre.

Por este motivo y a través de una declaración pública, desde el comando de la candidata oficialista indicaron.

"Hemos tomado conocimiento de eventuales antecedentes judiciales vinculados a quien sería uno de los embajadores de esta campaña. El proceso debe continuar y esclarecer lo denunciado", indicaron. 

Balbi El Chamako: "Disculpen si alguien se ofendió"

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Balbi El Chamako se desahogó y afirmó que su intención era solo ayudar. Además, ofreció disculpas.

"Tanto odio que tiene la gente, me han escrito de todo. A mí nadie me pagó nada por hacer algo. Solo quiero lo mejor para la gente, siempre ha sido así. Yo vengo de vivir en un campamento, trabajé toda mi vida en la feria. Lo único que quería es poder ayudar en algo, pero todo siempre lo tergiversan para mal", afirmó. 

"Me apena toda esta situación, nunca hice algo por beneficio propio o mal intencionado. Me hago a un costado de todo esto, disculpen si alguien se ofendió", cerró el cantante. 

