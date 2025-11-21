Jeannette Jara presenta nuevas incorporaciones a su comando 2.0: Tendrán rol regional - Chilevisión

La abanderada presidencial presentó los nuevos nombres de su equipo de trabajo, en el marco de la campaña por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
La candidata presidencial Jeannette Jara dio a conocer este viernes las nuevas incorporaciones a su comando, en el marco de la campaña por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que la enfrentan con José Antonio Kast.
De acuerdo a lo informado por la abanderada de Unidad por Chile, los nombres que se suman son para tomar un rol en las regiones del país y son las siguientes: