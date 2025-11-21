 Jeannette Jara presenta nuevas incorporaciones a su comando 2.0: Tendrán rol regional - Chilevisión
21/11/2025 11:28

Jeannette Jara presenta nuevas incorporaciones a su comando 2.0: Tendrán rol regional

La abanderada presidencial presentó los nuevos nombres de su equipo de trabajo, en el marco de la campaña por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La candidata presidencial Jeannette Jara dio a conocer este viernes las nuevas incorporaciones a su comando, en el marco de la campaña por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que la enfrentan con José Antonio Kast.

De acuerdo a lo informado por la abanderada de Unidad por Chile, los nombres que se suman son para tomar un rol en las regiones del país y son las siguientes:

  • Arica: Vlado Mirosevic: 
  • Tarapacá: José Migel Carvajal
  • Antofagasta: Ricardo Díaz
  • Atacama: Daniella Cicardini y Yasna Provoste
  • Coquimbo: Ali Manouchehri
  • Valparaíso: Rodrigo Mundaca
  • O'Higgins: Raúl Soto y Pablo Silva
  • Maule: Javier Muñoz y Consuelo Veloso
  • Ñuble: Óscar Crisóstomo
  • Biobío: Gastón Saavedra
  • La Araucanía: Ricardo Celis
  • Los Ríos: Luis Cuvertino
  • Los Lagos: Emilia Nuyado y Héctor Ulloa
  • Aysén: Ximena Órdenes y Andrea Macías
  • Magallanes: Jorge Flies y Gabriela Morales
  • Metropolitana: Claudia Pascual
