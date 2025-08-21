Mario Marcel renunció al Ministerio de Hacienda: Lo que sabe de su salida - Chilevisión

Durante este jueves, se informó que el secretario de Estado abandonó su cargo en La Moneda. La ceremonia de cambio de gabinete se realizará en horas de la tarde.

La mañana de este jueves, el ministro de Hacienda Mario Marcel renunció a su cargo en el gobierno.

La salida del ahora ex secretario de Estado se confirmó tras un encuentro con el presidente Gabriel Boric al interior de La Moneda a tan solo siete meses del cambio de mando.

De manera preliminar, se informó que la dimisión se debería a motivos personales presentados por la ya exautoridad, quien asumió el cargo en marzo del 2022.

La renuncia del economista ocurre a solo un día de que el mandatario le pidiera la salida al otrora ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

La gestión de Mario Marcel

Mario Marcel, Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y M. Phil. en Economía de la Universidad de Cambridge, ejerció como ministro de Hacienda desde el comienzo de la gestión de Gabriel Boric en marzo de 2022.

En 2015, Marcel asumió como Consejero del Banco Central de Chile y en 2016 fue designado presidente del mismo organismo, cargo que dejó en 2022 para asumir Hacienda.

La última aparición pública de Marcel como cabeza de la cartera fue en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En ese contexto, se espera que la ceremonia de cambio de gabinete se realice durante la tarde de este jueves.