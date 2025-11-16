 La nueva medida de seguridad de José Antonio Kast que se instaló en Las Condes - Chilevisión
16/11/2025 17:56

La nueva medida de seguridad de José Antonio Kast que se instaló en Las Condes

José Antonio Kast, candidato republicano, esperará los resultados en la sede su partido, ubicado en la comuna de Las Condes.

Una vez que se cierran las mesas e inicia el esperado conteo de votos en las elecciones 2025, cada candidato presidencial espera los resultados en sus respectivos comandos.

José Antonio Kast, candidato republicano, lo hará en la sede de su partido, ubicado en calle Presidente Errázuriz en la comuna de Las Condes. 

En ese lugar se desplegaron estrictas medidas de seguridad, que se sumaron a las que tomó Kast en los cierres de sus campañas en Viña del Mar y Concepción, donde dio su discurso detrás de un vidrio blindado. 

La nueva medida de seguridad en candidatura de José Antonio Kast 

Ahora, y tras los resultados, se esperaba que el exdiputado repitiera su discurso detrás de un vidrio antibalas, ya que ese elemento ingresó a su comando, sin embargo, luego fue retirado.  

Además, en la entrada del lugar se instaló un detector de metales, lugar por donde tienen que pasar tanto sus adherentes como la prensa que accede a las instalaciones. 

