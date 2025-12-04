 ¡Le enrostró antiguo impasse! Princesa Alba encaró a Faloon y ella tomó revancha en el backstage - Chilevisión
04/12/2025 10:18

¡Le enrostró antiguo impasse! Princesa Alba encaró a Faloon y ella tomó revancha en el backstage

La cantante y la modelo tuvieron una intensa discusión en Fiebre de Bailem luego de que un problema en la pista. Incluso se sacaron los trapitos al sol por compañerismo.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La complicación del suelo resbaloso en Fiebre de Baile desató un fuerte conflicto entre Faloon Larraguibel y Princesa Alba

El problema comenzó cuando a la modelo se le dio la posibilidad de realizar por segunda vez su coreografía, debido a un problema con la pista de baile. 

Desde el backstage hubo varias reacciones, pero fue la intérprete de Convéncete la que manifestó con más fuerza su punto de vista y habló de una situación similar ocurrida con Nicole Moreno hace unas semanas, instancia en la que Larraguibel se opuso. 

“Debe ser muy frustrante y se entiende que te hayan dado una segunda oportunidad, pero yo saqué a relucir que el día que a Nicole le pasó eso todos dijimos que lo haga de nuevo y la única que no quería fue Faloon, entonces de repente el karma is a bitch”, lanzó Princesa Alba. 

La exYingo replicó con molestia y acusó que fue un “feo comentario, no voy a referirme a eso. No me arrepiento de las cosas que digo. Soy súper sincera, no soy falsa, ando con mi opinión clara. Si no estuve de acuerdo, lo sigo manteniendo”.

Faloon respondió en el backstage

La disputa no quedó ahí y luego de recibir su evaluación Faloon Larraguibel partió al backstage de Fiebre de Baile, donde fue captada encarando a su compañera mientras se realizaban otras presentaciones en la pista de baile. 

“Le vine a aclarar que cuando pasó lo de Luli yo nunca dije que no repitiera, dije que repitiera pero que yo aún así iba a bailar igual porque por algo había ensayado. Además que mencionar el comentario del karma es súper feo, no me gustó y me duele”, lamentó. 

Princesa Alba explicó sus dichos y aclaró que se trata de “un dicho pop de que las cosas se dan vuelta. Yo creo totalmente que Faloon debía repetir”.

De todas formas, insistió en recalcar el episodio de Nicole Moreno y apuntó a que “Faloon fue la única que no mostró compañerismo siendo que estábamos todos en la parada de proteger a nuestra compañera”.

