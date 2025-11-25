¡Inédito resultado! La electrizante batalla de Cony Capelli y Princesa Alba en Fiebre de Baile - Chilevisión

Las participantes del estelar de Chilevisión sacaron aplausos con su presentación al ritmo de Dua Lipa. El jurado tomó una decisión nunca antes vista en la temporada.

Cony Capelli y Princesa Alba sacaron aplausos este lunes con su batalla en Fiebre de Baile, donde consiguieron un inédito logro en esta temporada.

Las participantes lo dejaron todo en la pista del estelar de Chilevisión, donde se lucieron con sus bailes y piruetas al ritmo de Dua Lipa.

El público en el estudio y el jurado se pusieron de pie después del espectacular duelo de las concursantes. Ante esto, se tomó una decisión nunca antes vista en el programa.

"Hemos conversado con la producción y resolvimos que las reglas se pueden cambiar. Por unanimidad del jurado, hemos decidido que ambas parejas merecen pasar a la inmunidad", comunicó Raquel Argandoña.

Cony Capelli y Princesa Alba pasaron directo a la inmunidad

De esta manera, ninguna de las participantes estará en riesgo de eliminación y ambas buscarán la inmunidad.

"Es un honor que nos toque por primera vez este momento", comentó Princesa Alba. "Fiebre de Baile está partiendo recién en su nueva era y creo que hicimos historia", agregó.

Por su parte, Capelli también celebró la decisión del jurado y aseguró que "había un fuego que se encendía" en la pista.

A través de Instagram, la ganadora de Gran Hermano afirmó que la presentación "no fue un baile en pareja, fue un baile de a cuatro".

Revisa la presentación acá: