“Tenía todo listo”: El motivo por el que Cony Capelli no desfiló con Shakira pese a la invitación - Chilevisión

"No voy a poder ir a lo de Shakira, una lástima porque tenía todo listo", fue parte de lo señalado por la influencer horas antes de que se realizara el concierto.

Cony Capelli no pudo participar del desfile junto a Shakira en el último concierto de la artista en Chile, debido a que sufrió un problema de salud.

Así lo informó ella misma a través de una historia en Instagram, donde explicó que se encontraba enferma y no pudo asistir.

Hay que recordar que la colombiana abre cada espectáculo desfilando junto a un grupo de 100 fans en el segmento conocido como “Camina con la loba”.

"Una lástima porque tenía todo listo"

Mediante sus redes sociales, la participante de Fiebre de Baile señaló: "Hoy me volví a sentir mal del estómago, tengo que escoger porque mañana nuevamente tengo ensayo, no me siento bien, obviamente no me voy a mejorar si es que no descanso".

En esa línea, Cony aseguró que "no voy a poder ir a lo de Shakira, una lástima porque tenía todo listo, me compré un outfit increíble y era una oportunidad muy bonita".

"Pero además nos solicitaron estar super temprano y creo que me podía hacer mal no descansar", finalizó la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile.

Mira el video a continuación: