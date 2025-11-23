 “Tenía todo listo”: El motivo por el que Cony Capelli no desfiló con Shakira pese a la invitación - Chilevisión
Minuto a minuto
Revelan identidad y prontuario de reo prófugo tras escapar de Colina II: Sería su segunda fuga AHORA | Reo es intensamente buscado tras fugarse desde cárcel Colina II Revelan que senador Matías Walker recibió $1.6 millones de implicado en trama Bielorrusa Es carabinero: Identifican a conductor que chocó y huyó sin auxiliar a víctimas en Vitacura “Estaba desesperado”: Chileno detenido en EEUU relata cómo fue su paso por las cárceles
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/11/2025 15:26

“Tenía todo listo”: El motivo por el que Cony Capelli no desfiló con Shakira pese a la invitación

"No voy a poder ir a lo de Shakira, una lástima porque tenía todo listo", fue parte de lo señalado por la influencer horas antes de que se realizara el concierto.

Publicado por CHV Noticias

Cony Capelli no pudo participar del desfile junto a Shakira en el último concierto de la artista en Chile, debido a que sufrió un problema de salud.

Así lo informó ella misma a través de una historia en Instagram, donde explicó que se encontraba enferma y no pudo asistir.

Hay que recordar que la colombiana abre cada espectáculo desfilando junto a un grupo de 100 fans en el segmento conocido como “Camina con la loba”.

"Una lástima porque tenía todo listo"

Mediante sus redes sociales, la participante de Fiebre de Baile señaló: "Hoy me volví a sentir mal del estómago, tengo que escoger porque mañana nuevamente tengo ensayo, no me siento bien, obviamente no me voy a mejorar si es que no descanso".

En esa línea, Cony aseguró que "no voy a poder ir a lo de Shakira, una lástima porque tenía todo listo, me compré un outfit increíble y era una oportunidad muy bonita".

"Pero además nos solicitaron estar super temprano y creo que me podía hacer mal no descansar", finalizó la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile.

Mira el video a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pago parte en enero: Quiénes recibirán compensación por diferencia de expectativa de vida para las mujeres

Lo último

Lo más visto

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025

"Las llevo conmigo": Pangal dedica sentido mensaje de despedida para Meli Noto y su pequeña hija

A solo un mes del nacimiento de Alanna, el exchico reality publicó el video que emocionó a sus seguidores antes de aventurarse en nuevos viajes junto a El Clan.

23/11/2025

“No sé qué haría sin...”: Paola Volpato emocionó en redes sociales con inéditos registros

La reconocida actriz utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un afectuoso saludo de aniversario a su esposo y compartió antiguas fotografías de la relación.

23/11/2025

“Mucha gente odiaba a mi marido en su unidad”: Viuda de carabinero muerto en Ercilla descarta suicidio

La esposa del teniente Robert Ruiz cuestiona la versión oficial que apunta a un suicidio dentro de la unidad COP de Pailahueque y pide que la investigación pase al Ministerio Público.

23/11/2025