 “No le faltan las luquitas...”: Cony Capelli tuvo aplaudido gesto previo a las Elecciones 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
EN VIVO | Sigue la cobertura de las Elecciones 2025 por CHV Noticias 🔴 TERCER BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Parisi supera a Matthei y se ubica en el tercer lugar VIDEO | Familia sufrió el robo de su auto tras regresar de votar en Maipú Elecciones 2025 | ¡Una gran comunicadora!”: Marco Enríquez-Ominami fue sorprendido tras votar con pregunta de su hija Consultor digital: Revisa acá TODOS los resultados de las Elecciones 2025
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/11/2025 13:56

“No le faltan las luquitas...”: Cony Capelli tuvo aplaudido gesto previo a las Elecciones 2025

La influencer hizo un llamado a empatizar con el trabajo de los vocales de mesa, sacando aplausos entre sus seguidores.

Publicado por CHV Noticias

Cony Capelli realizó un comentado gesto hacia los vocales de mesa en estas Elecciones 2025 y reflexionó antes de ir a votar a través de sus redes sociales.

La influencer explicó que sigue votando en la comuna de Santiago Centro, donde vivía antes de cambiarse a Ñuñoa y abordó las razones por las cuales no ha realizado el cambio de domicilio en el Servicio Electoral (Servel).

El aplaudido gesto de Cony Capelli en las Elecciones 2025

"No me he cambiado porque me gusta votar acá. Acá pasé mis peores años, pero me gusta venir, como que te recuerda un poco de donde uno viene, no tienen que olvidarse jamás de todo lo que ha costado para tener lo que uno tiene, pero jamás olvidarte de donde vienes", comentó Capelli en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, grabó escuchando la canción "Todos Juntos" de Los Jaivas, previo a comenzar el trayecto hacia su local de votación.

Luego, Capelli agregó: "Me vine aquí a comprar muchas empanadas y bebida para los vocales de mesa, ustedes si van a ir a votar y no le faltan las luquitas pues, cómprele algo a los vocales de mesa".

"Apóyelos porque igual es un trabajo duro estar ahí todo el día, así que yo creo que ese es un pequeño gesto no nos hace mal, por el contrario, nos nutre", cerró la ganadora de Gran Hermano I y su gesto fue ampliamente aplaudido entre sus seguidores.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

🔴 TERCER BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Parisi supera a Matthei y se ubica en el tercer lugar

Lo último

Lo más visto

🔴 TERCER BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Parisi supera a Matthei y se ubica en el tercer lugar

A las 18:00 horas comenzó el conteo de votos en todo el país. Revisa acá las últimas actualizaciones del Servel hasta el momento.

16/11/2025

🔴 EN VIVO | Sigue acá el conteo de votos en estas Elecciones 2025

A las 18:00 inicia el conteo de votos de las mesas receptoras de sufragios en todo el país, en estas Elecciones 2025. Sigue aquí el proceso en vivo.

16/11/2025

“Un pequeño milagro”: Ex de Steffi Méndez anunció que será padre y la influencer respondió

Leo Méndez Jr, hermano de Steffi también reaccionó en duros términos al anuncio.

16/11/2025

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Se conocen los primeros resultados del voto chileno en el exterior, donde los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

16/11/2025