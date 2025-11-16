“No le faltan las luquitas...”: Cony Capelli tuvo aplaudido gesto previo a las Elecciones 2025 - Chilevisión

La influencer hizo un llamado a empatizar con el trabajo de los vocales de mesa, sacando aplausos entre sus seguidores.

Cony Capelli realizó un comentado gesto hacia los vocales de mesa en estas Elecciones 2025 y reflexionó antes de ir a votar a través de sus redes sociales.

La influencer explicó que sigue votando en la comuna de Santiago Centro, donde vivía antes de cambiarse a Ñuñoa y abordó las razones por las cuales no ha realizado el cambio de domicilio en el Servicio Electoral (Servel).

El aplaudido gesto de Cony Capelli en las Elecciones 2025

"No me he cambiado porque me gusta votar acá. Acá pasé mis peores años, pero me gusta venir, como que te recuerda un poco de donde uno viene, no tienen que olvidarse jamás de todo lo que ha costado para tener lo que uno tiene, pero jamás olvidarte de donde vienes", comentó Capelli en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, grabó escuchando la canción "Todos Juntos" de Los Jaivas, previo a comenzar el trayecto hacia su local de votación.

Luego, Capelli agregó: "Me vine aquí a comprar muchas empanadas y bebida para los vocales de mesa, ustedes si van a ir a votar y no le faltan las luquitas pues, cómprele algo a los vocales de mesa".

"Apóyelos porque igual es un trabajo duro estar ahí todo el día, así que yo creo que ese es un pequeño gesto no nos hace mal, por el contrario, nos nutre", cerró la ganadora de Gran Hermano I y su gesto fue ampliamente aplaudido entre sus seguidores.

