El insólito percance que sufrió Carla Jara como vocal en Elecciones 2025: “Carlicosas, nada que hacer” - Chilevisión

La actriz reveló en su cuenta de Instagram que este domingo ejercerá como vocal de mesa en el Liceo Industrial Chileno-Alemán de Ñuñoa. Sin embargo, tuvo una equivocación y ya está trabajando para una solución.

Un curioso percance fue el que sufrió Carla Jara en su local de votación, pues en estas elecciones presidenciales y parlamentarias ejerce el rol de vocal en su respectiva mesa en la comuna de Ñuñoa.

Según contó a través de una historia en su cuenta de Instagram, la comunicadora llegó a primera hora de la mañana para cumplir con su deber cívico en el Liceo Industrial Chileno-Alemán.

Sin embargo, sin quererlo cometió un error: Firmó y se inscribió en la mesa de al lado, contó en la red social: "Mesa constituida en tiempo récord con mis compañeritos arreglando todo, muy concentrados".

"El problema es que soy de la mesa de al lado", reveló a continuación. Aún así, de acuerdo con su relato, la equivocación tendría solución y ya estaría trabajando con Servel para remediarlo.

"Entonces como ya soy amiga de los chiquillos me vine a esta mesa", bromeó. "Así que estamos tratando de solucionar porque ya firmé e hice todo. Carlicosas, nada que hacer", concluyó.

La reflexión de Carla Jara sobre Elecciones 2025

Momentos antes, en otra historia pero que grabó desde su auto cuando se dirigía al liceo, compartió una reflexión sobre los comicios de este domingo.

"Es un momento súper importante para nuestro país, así que vayan a votar, no tengan miedo, confíen en sus convicciones y que nadie les diga nada", reflexionó.

"Porque de repente la gente se mete mucho e influye en tu voto, y es tu decisión. Así que voten con la cabeza clara y que pase lo que tenga que pasar, más tarde lo sabremos", agregó.