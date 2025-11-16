 El insólito percance que sufrió Carla Jara como vocal en Elecciones 2025: “Carlicosas, nada que hacer” - Chilevisión
Minuto a minuto
Familia de detenido en Puente Alto acusado de robar celulares, denunció golpiza de guardias Elecciones 2025 | Hombre con orden por presunta desgracia llegó a excusarse: Llevaba 20 años "desaparecido" “Mentalmente es un niño”: Madre de joven con discapacidad que salió vocal de mesa teme por multas Ordenan prisión preventiva para “el Krosty” por crimen de Krishna Aguilera: Tendría rol en el secuestro e inhumación Grave incendio afectó a peluquería canina en La Florida: Bomberos rescataron a mascotas atrapadas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/11/2025 11:27

El insólito percance que sufrió Carla Jara como vocal en Elecciones 2025: “Carlicosas, nada que hacer”

La actriz reveló en su cuenta de Instagram que este domingo ejercerá como vocal de mesa en el Liceo Industrial Chileno-Alemán de Ñuñoa. Sin embargo, tuvo una equivocación y ya está trabajando para una solución.

Publicado por CHV Noticias

Un curioso percance fue el que sufrió Carla Jara en su local de votación, pues en estas elecciones presidenciales y parlamentarias ejerce el rol de vocal en su respectiva mesa en la comuna de Ñuñoa.

Según contó a través de una historia en su cuenta de Instagram, la comunicadora llegó a primera hora de la mañana para cumplir con su deber cívico en el Liceo Industrial Chileno-Alemán.

Sin embargo, sin quererlo cometió un error: Firmó y se inscribió en la mesa de al lado, contó en la red social: "Mesa constituida en tiempo récord con mis compañeritos arreglando todo, muy concentrados".

"El problema es que soy de la mesa de al lado", reveló a continuación. Aún así, de acuerdo con su relato, la equivocación tendría solución y ya estaría trabajando con Servel para remediarlo.

"Entonces como ya soy amiga de los chiquillos me vine a esta mesa", bromeó. "Así que estamos tratando de solucionar porque ya firmé e hice todo. Carlicosas, nada que hacer", concluyó.

La reflexión de Carla Jara sobre Elecciones 2025

Momentos antes, en otra historia pero que grabó desde su auto cuando se dirigía al liceo, compartió una reflexión sobre los comicios de este domingo.

"Es un momento súper importante para nuestro país, así que vayan a votar, no tengan miedo, confíen en sus convicciones y que nadie les diga nada", reflexionó.

"Porque de repente la gente se mete mucho e influye en tu voto, y es tu decisión. Así que voten con la cabeza clara y que pase lo que tenga que pasar, más tarde lo sabremos", agregó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

VIDEO | El divertido momento de Arturo Vidal: No supo doblar los votos y debió ser asistido por vocal

A través de sus redes sociales, el volante de Colo Colo compartió su llegada a las urnas, donde protagonizó un anecdótico momento antes de ingresar los votos.

16/11/2025

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Se conocen los primeros resultados del voto chileno en el exterior, donde los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

16/11/2025

¡Atención! Hasta qué hora puedo votar este domingo en las Elecciones 2025

Según el Servel, las mesas receptoras de votos deben estar abiertas desde las 08:00 para recibir a los chilenos y chilenas que elegirán al próximo presidente o presidenta de la República.

16/11/2025

El insólito percance que sufrió Carla Jara como vocal en Elecciones 2025: “Carlicosas, nada que hacer”

La actriz reveló en su cuenta de Instagram que este domingo ejercerá como vocal de mesa en el Liceo Industrial Chileno-Alemán de Ñuñoa. Sin embargo, tuvo una equivocación y ya está trabajando para una solución.

16/11/2025