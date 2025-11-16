Elecciones 2025: Así puedes saber si tu mesa está constituida en tu local de votación - Chilevisión

Las mesas receptoras funcionarán en horario continuado, desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, y en el exterior de acuerdo con el huso horario que corresponda.

El Servicio Electoral (Servel) tiene a disposición una plataforma para revisar el estado de la constitución de mesas receptoras de sufragios de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

A las 18:00 horas del sábado, de un total de 40.900 mesas receptoras de sufragios tanto en el territorio nacional como en el extranjero, se encuentran constituidas 11.208, lo que equivale al 27,40% del total.

Cómo saber si mi mesa está constituida

Para conocer si tu mesa está constituida puedes revisar el sitio web de Servel haciendo click aquí; o bien llamando, en Chile, al 600 6000 166, o al +56 2 2915 3265, en el extranjero.

Si optas por hacer la búsqueda en el sitio primero tendrás que ir al apartado "Constitución de mesas" en la parte superior.

Luego, al lado izquierdo, tendrás que completar algunos datos como Región, provincia, comuna y local de votación.

La presidenta del Consejo Directivo del organismo, Pamela Figueroa, aprovechó de subrayar la posibilidad que tienen los ciudadanos de revisar datos relevantes en el sitio web de Servel.

“Los electores y electoras podrán consultar si están habilitados para sufragar, si han sido designados vocales de mesa o miembros del colegio escrutador; y la ubicación de su local de votación”, comentó.