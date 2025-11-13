Se convirtió en meme: Bailarín de Cony Capelli sacó risas con momento viral en Fiebre de Baile - Chilevisión

David Sáez, pareja de Capelli en el estelar de Chilevisión, acaparó las miradas en redes sociales durante el programa. El artista decidió apoyar a su compañera con graciosas muecas en vivo.

David Sáez, pareja de Cony Capelli en Fiebre de Baile, sacó risas en redes sociales tras sus llamativos gestos durante una emisión del programa.

Todo ocurrió el pasado martes durante el backstage del estelar, justo cuando Juan Pablo Queraltó le consultó a Capelli sobre su enojo tras perder el duelo en grupo.

Sin embargo, mientras la ganadora de Gran Hermano explicaba su molestia, Sáez decidió apoyarla con graciosas muecas.

Bailarín de Cony Capelli acaparó las miradas en redes

El momento no sólo fue comentado por los usuarios, sino que también se convirtió en un meme publicado por las cuentas oficiales de Chilevisión.

"Ese amigo que no se pierde ningún chisme", decía el video difundido en redes sociales, mostrando las caras del bailarín.

La publicación generó varias reacciones en Instagram, donde usuarios dejaron comentarios como "siento que David está criado a memes", "todas somos esa amiga chismosa", "me encanta él" y "no paro de reír", entre otros.