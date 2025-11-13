 Se convirtió en meme: Bailarín de Cony Capelli sacó risas con momento viral en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
El drástico cambio del Hotel O'Higgins: Alcaldesa Ripamonti reveló nuevo rubro del histórico edificio Elecciones 2025: Así fueron los cierres de campaña de los candidatos presidenciales EXCLUSIVO | Dos carabineros serán formalizados por tragedia en Estadio Monumental Se entregó el “lugarteniente” de Juan Beltrán: Quién es y cuál sería su rol en caso de Krishna Aguilera “Son dos muchachos”: Abogado detalló quiénes están detrás del ataque a Cristal Aguilera en San Bernardo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/11/2025 19:03

Se convirtió en meme: Bailarín de Cony Capelli sacó risas con momento viral en Fiebre de Baile

David Sáez, pareja de Capelli en el estelar de Chilevisión, acaparó las miradas en redes sociales durante el programa. El artista decidió apoyar a su compañera con graciosas muecas en vivo.

Publicado por CHV Noticias

David Sáez, pareja de Cony Capelli en Fiebre de Baile, sacó risas en redes sociales tras sus llamativos gestos durante una emisión del programa.

Todo ocurrió el pasado martes durante el backstage del estelar, justo cuando Juan Pablo Queraltó le consultó a Capelli sobre su enojo tras perder el duelo en grupo.

Sin embargo, mientras la ganadora de Gran Hermano explicaba su molestia, Sáez decidió apoyarla con graciosas muecas.

Bailarín de Cony Capelli acaparó las miradas en redes

El momento no sólo fue comentado por los usuarios, sino que también se convirtió en un meme publicado por las cuentas oficiales de Chilevisión.

"Ese amigo que no se pierde ningún chisme", decía el video difundido en redes sociales, mostrando las caras del bailarín.

La publicación generó varias reacciones en Instagram, donde usuarios dejaron comentarios como "siento que David está criado a memes", "todas somos esa amiga chismosa", "me encanta él" y "no paro de reír", entre otros.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones del próximo domingo?

Lo último

Lo más visto

“Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina

A través de un escrito divulgado por sus representantes, la familia defendió la inocencia del imputado y señaló que están colaborando con la justicia para "esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

13/11/2025

VIDEO | Impacto en Arica: Captan momento en que hombre fue abatido en plena Corte de Apelaciones

La fatal balacera se registró este jueves al interior del recinto judicial de Arica. Según detalló la Fiscalía, un sujeto fallecido había atacado a un funcionario del Poder Judicial con un arma blanca.

13/11/2025

Este es el momento en que Paul Vásquez sufre problema de salud en combate a incendio en San Bernardo

Personal de Bomberos se encuentra enfrentando un siniestro en una zona residencial de San Bernardo.

13/11/2025

Atacante murió y un funcionario apuñalado: Lo que se sabe de la balacera en Corte de Apelaciones de Arica

Durante la tarde de este jueves se produjo un ataque al interior del recinto de Justicia, donde un hombre fue abatido por Carabineros tras intentar atacar a un funcionario del Poder Judicial.

13/11/2025