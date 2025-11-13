“No es un juego”: Cony Capelli recibió el apoyo del equipo de Fiebre de Baile tras difícil presente - Chilevisión

"Todo lo que sucede en el mundo digital tiene una huella eterna", señaló Diana, quien le entregó su apoyo a Cony tras un potente discurso sobre el acoso digital.

Este miércoles, Cony Capelli recibió el apoyo de sus compañeros de Fiebre de Baile tras reconocer que atraviesa un complejo momento donde está haciendo acosada a través de redes sociales.

La influencer dedicó un potente discurso e hizo un llamado a crear consciencia sobre cómo influyen los comentarios de odio en internet y cómo se mantienen a través del tiempo debido a la huella digital.

El duro momento de Cony Capelli

"Estoy pasando por un momento un poco difícil fuera de esta competencia (...) nunca había estado pegada al teléfono tanto tiempo esperando un video", explicó Cony tras su presentación en Fiebre de Baile.

En esa misma línea, agregó: "Quiero crear conciencia porque la violencia digital es una realidad y yo la estoy viviendo en carne propia y ha sido muy tormentoso".

La bailarina destacó el apoyo de su bailarín, David, quien "me ha acompañado en todo momento, ha sido muy fuerte. No me he despegado de él, ni del teléfono", indicó.

Diana le entregó su apoyo y reflexionó: "Todo lo que sucede en el mundo digital tiene una huella eterna (...) no es juego, puede dañar mucho a una persona y para siempre".

"Te apoyamos, te queremos y queremos que estés bien y por supuesto que no se juega con amenazas de ningún tipo, pero menos cuando se trata de un video que menoscaba tu dignidad", sentenció.

Finalmente, el jurado destacó el talento de Cony para interpretar durante su baile a pesar del complejo momento que atraviesa y aseguraron que su presentación "rozó la perfección", logrando una de las calificaciones más altas de la noche, incluyendo un 8 por parte de Vasco Moulian.

