 “Yo creo que la Cony es...”: Claudio Valdivia descolocó a todos con su honesta opinión en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Publican resultados del Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si te llamaron “Ella temía por su vida”: Qué se sabe de la joven que desapareció tras ir a disco en San Bernardo VIDEO | Los WhatsApp del cliente acusado de asesinar a delivery: “¿Dónde está mi pedido?” Rediseño en comando de Jeannette Jara: Albornoz deja la vocería tras críticas Reportan largas filas y paraderos colapsados tras masiva falla de Metro de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/10/2025 09:36

“Yo creo que la Cony es...”: Claudio Valdivia descolocó a todos con su honesta opinión en Fiebre de Baile

El ex chico reality debutó en la pista de baile de Chilevisión y, tras finalizar su presentación, sorprendió a todos los presentes enviando un coqueto mensaje a Cony Capelli.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Fiebre de Baile, donde los dos nuevos participantes, Claudio Valdivia y Raimundo Cerda, protagonizaron diversos momentos. 

Sin embargo, un episodio que llamó la atención durante la noche fue cuando el hermano de Jorge Valdivia envió un particular y coqueto mensaje a Cony Capelli.

Tras finalizar su presentación, el ex chico reality dejó entrever un posible vínculo con la primera ganadora de Gran Hermano Chile, quien estaba mirando todo desde el backstage, desatando diversas reacciones en el elenco. 

El particular mensaje de Claudio Valdivia a Cony Capelli 

En una conversación con Diana Bolocco respecto a sus amistades femeninas en el estelar de Chilevisión, Valdivia confesó: "Yo estoy soltero, por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera". 

En ese instante, todas las cámaras y miradas se volcaron hacia Cony Capelli, que se encontraba en el backstage. "Yo no sé por qué él dice soltero e inmediatamente se pincha el rostro de esta mujer", indicó Diana. 

"Me dijo que estaba soltera, así que no hay problema", le respondió Claudio Valdivia, quien agregó que "nos conocíamos de antes, ya nos habíamos dado la mano antes, pero eso queda para ella". 

- "Sólo la mano?", preguntó la conductora. 

- "No puedo contarlo públicamente", aseguró Valdivia. 

Finalmente, el ex chico reality destacó las habilidades de la bailarina: "Yo creo que técnicamente la Cony hoy día es la rival a vencer".

Puedes ver el momento a continuación: 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Trabajadores reciben bono de hasta $22 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar

Lo último

Lo más visto

“Conmigo no”: Polémica evaluación desató nuevo cruce entre Faloon y Raquel en Fiebre de Baile

La ex chica Yingo salió en defensa de su compañera María José Quiroz, luego que recibiera una fuerte crítica de la jurado en el estelar de Chilevisión.

14/10/2025

VIDEO | Los WhatsApp del cliente acusado de asesinar a delivery: “¿Dónde está mi pedido?”

Un retraso de 13 minutos en la llegada del pedido de comida rápida desató un enfrentamiento que terminó con la vida del repartidos. Minutos antes ambos habían tenidos un áspero intercambio por mensajes.

14/10/2025

“Es bastante lamentable”: Revelan por qué Rosario Bravo no acepta acuerdo con Daniel Fuenzalida

Juan Pablo Zamora, representante de la influencer, señaló que todavía no ha podido hacer el cálculo total de la deuda, ya que cada vez van apareciendo más elementos que abultan los montos.

14/10/2025

“Ella temía por su vida”: Qué se sabe de la joven que desapareció tras ir a disco en San Bernardo

Cristal, su hermana, ha concedido diversas entrevistas para entregar antecedentes sobre la noche en que se le perdió el rastro. Su principal sospechoso es un hombre de 45 años, pues asegura que "lo tenía todo planificado".

14/10/2025