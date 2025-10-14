“Yo creo que la Cony es...”: Claudio Valdivia descolocó a todos con su honesta opinión en Fiebre de Baile - Chilevisión

El ex chico reality debutó en la pista de baile de Chilevisión y, tras finalizar su presentación, sorprendió a todos los presentes enviando un coqueto mensaje a Cony Capelli.

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Fiebre de Baile, donde los dos nuevos participantes, Claudio Valdivia y Raimundo Cerda, protagonizaron diversos momentos.

Sin embargo, un episodio que llamó la atención durante la noche fue cuando el hermano de Jorge Valdivia envió un particular y coqueto mensaje a Cony Capelli.

Tras finalizar su presentación, el ex chico reality dejó entrever un posible vínculo con la primera ganadora de Gran Hermano Chile, quien estaba mirando todo desde el backstage, desatando diversas reacciones en el elenco.

El particular mensaje de Claudio Valdivia a Cony Capelli

En una conversación con Diana Bolocco respecto a sus amistades femeninas en el estelar de Chilevisión, Valdivia confesó: "Yo estoy soltero, por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera".

En ese instante, todas las cámaras y miradas se volcaron hacia Cony Capelli, que se encontraba en el backstage. "Yo no sé por qué él dice soltero e inmediatamente se pincha el rostro de esta mujer", indicó Diana.

"Me dijo que estaba soltera, así que no hay problema", le respondió Claudio Valdivia, quien agregó que "nos conocíamos de antes, ya nos habíamos dado la mano antes, pero eso queda para ella".

- "Sólo la mano?", preguntó la conductora.

- "No puedo contarlo públicamente", aseguró Valdivia.

Finalmente, el ex chico reality destacó las habilidades de la bailarina: "Yo creo que técnicamente la Cony hoy día es la rival a vencer".

Puedes ver el momento a continuación: