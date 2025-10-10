 ¡OFICIAL! Estos son los 2 nuevos confirmados que ingresan a Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Niño de 10 años lleva dos días desaparecido tras salir de su casa en Estación Central "Cierra un capítulo": Familia Piñera Morel reacciona a informe de la DGAC por muerte del expresidente Operación Orión: Teletón aclara vínculo con hombre formalizado por almacenamiento de pornografía infantil Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años Popular “monja” de TikTok rechaza acusaciones de estafa: “Jamás he lucrado con el hábito”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/10/2025 13:34

¡OFICIAL! Estos son los 2 nuevos confirmados que ingresan a Fiebre de Baile

Desde este lunes, dos exchicos reality se integrarán al exitoso estelar de Chilevisión que conduce Diana Bolocco y que, tras su estreno, ha liderado en sintonía.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se confirmaron los dos nuevos concursantes que se sumarán al elenco de Fiebre de Baile

Se trata de Claudio Valdivia y Raimundo Cerda, ambos conocidos por su participación en diversos programas de la televisión abierta. 

Por su parte, Rai se hizo conocido al participar en la primera versión chilena de Gran Hermano Chile.

Mientras que el hermano de Jorge Valdivia también se convirtió en un personaje televisivo al ser parte de diversos reality y programas televisivos. 

Ambos se sumarán desde el lunes 13 de octubre a los 15 famosos que ya han deslumbrado sobre la pista de baile en el estelar de Chilevisión.

Este es el listado oficial de los bailarines de Fiebre de Baile

Tras la eliminación de Ini Cifuentes y el ingreso de Cerda y Valdivia, este es el listado oficial de los 17 participantes de Fiebre de Baile:

  • Luis Jara Jr.
  • Michelle Carvalho 
  • Skarleth Labra
  • Francisco Reyes Cristi
  • Agustín Maluenda, Pastelito
  • Esteban Paredes
  • Princesa Alba
  • Daniela Castro 
  • Raquel Castillo 
  • Nicole "Luli" Moreno
  • Cony Capelli 
  • Gabriel Urzúa 
  • Faloon Larraguibel 
  • María José Quiroz 
  • Kike Acuña
  • Raimundo Cerda
  • Claudio Valdivia
Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años

La detenida de 25 años cayó junto a su pareja en la denominada Operación Orión, el mayor operativo contra la pedofilia en Chile que terminó con más de 100 detenidos.

10/10/2025

“Lo perdoné...”: Carla Jara responde si retomará su relación con Francisco Kaminski

La comunicadora hablará con Diana Bolocco en Podemos Hablar sobre una posible reconciliación con su exesposo, Francisco Kaminski.

10/10/2025

Destapan furiosa reacción de Ivette Vergara tras despido de Nicolás Solabarrieta de su nuevo trabajo

El exfutbolista fue desvinculado del programa en que se desempeñaba como panelista, desatando la molestia de su madre, quien llegó a llamar a un alto ejecutivo televisivo.

10/10/2025

Operación Orión: Capturan a más de 100 pedófilos en el operativo más grande de Chile

Hombres y mujeres acusados de producir, almacenar o distribuir pornografía infantil a través de distintos dispositivos y plataformas sociales.

09/10/2025