¡OFICIAL! Estos son los 2 nuevos confirmados que ingresan a Fiebre de Baile - Chilevisión

Desde este lunes, dos exchicos reality se integrarán al exitoso estelar de Chilevisión que conduce Diana Bolocco y que, tras su estreno, ha liderado en sintonía.

Este viernes se confirmaron los dos nuevos concursantes que se sumarán al elenco de Fiebre de Baile.

Se trata de Claudio Valdivia y Raimundo Cerda, ambos conocidos por su participación en diversos programas de la televisión abierta.

Por su parte, Rai se hizo conocido al participar en la primera versión chilena de Gran Hermano Chile.

Mientras que el hermano de Jorge Valdivia también se convirtió en un personaje televisivo al ser parte de diversos reality y programas televisivos.

Ambos se sumarán desde el lunes 13 de octubre a los 15 famosos que ya han deslumbrado sobre la pista de baile en el estelar de Chilevisión.

Este es el listado oficial de los bailarines de Fiebre de Baile

Tras la eliminación de Ini Cifuentes y el ingreso de Cerda y Valdivia, este es el listado oficial de los 17 participantes de Fiebre de Baile: