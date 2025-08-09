“Último mes en Chile”: Raimundo Cerda reveló toda la verdad y explicó por qué deja el país - Chilevisión

El influencer también se sinceró respecto de su relación con Faloon Larraguibel y aclaró por cuánto tiempo estará fuera del país.

Raimundo Cerda reveló toda la verdad sobre su salida de Chile tras una polémica historia en su cuenta de Instagram que encendió las alarmas en sus seguidores.

El registro fue publicado hace unos días y señala: "Último mes en Chile. También últimos eventos de animación".

¿Por qué Raimundo Cerda se va de Chile?

Dicho anuncio generó revuelo en redes sociales y dio paso a una serie de rumores donde se aseguraba que Cerda había terminado definitivamente su relación con Faloon Larraguibel; sin embargo, este viernes aclaró todos los rumores.

En conversación con Fotech, Raimundo reveló que se irá de viaje durante 35 días al sudeste asiático para "concentrarse en la final de su tesis universitaria".

Esto, debido a que el influencer estudió Ingeniería Agrónoma en la Universidad Mayor y solo le queda entregar su tesis para titularse, por lo que estará 35 días fuera del país.

En paralelo Raimundo se está dedicando al sector inmobiliario e invirtió su dinero en terrenos ubicados en la comuna de La Dehesa, siendo asesorado por expertos y familia.

Finalmente, respecto de cómo influirá su viaje en la relación amorosa que mantiene con Faloon, el influencer aseguró que se encuentran en una etapa estable.