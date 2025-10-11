Cony Capelli reaccionó al ingreso de Rai Cerda a Fiebre de Baile: Esto fue lo que dijo - Chilevisión

La participante del estelar aseguró que mantendrá su distancia con su excompañero de encierro.
Cony Capelli se refirió al ingreso a Fiebre de Baile de su excompañero de reality, Raimundo Cerda, joven se integrará al estelar de Chilevisión a partir de este lunes junto a Claudio Valdivia
La bailarina fue consultada por Lima Limón si esto amenazaba la cordial relación que ha estado manteniendo con Faloon Larraguibel.
“No, para nada. Con Rai hoy día siento algo más de distancia. Yo creo que tengo más posibilidad de ser amiga de Faloon que de Rai”, señaló la panelista de Plan Perfecto.
Con respecto a su relación con Cerda, la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile indicó que: “En lo personal, últimamente se generaron varias situaciones donde involucraban un poco a Rai y a su hermano. Me siento... no dolida es la palabra, pero sí con una distancia".
"Siento una distancia que antes no teníamos, porque con Rai y con Cuco siempre hemos tenido muy buena onda. Mucho respeto; cada vez que nos veíamos, hablábamos, conversábamos, nada más que eso. Y hoy en día, yo podría decir que eso ya no va a suceder”, agregó.
En esa línea, la bailarina sentenció que: “Por las cosas que se han filtrado, que hemos compartido en la intimidad, prefiero guardar distancia con él”.