Rechazan prisión preventiva: Esta es la medida cautelar con la que quedó Jorge Valdivia - Chilevisión

El exfutbolista fue acusado de haber incumplido su medida cautelar por parte de una de sus denunciantes.

Este miércoles, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el regreso de Jorge Valdivia a prisión preventiva.

La audiencia de revisión de medidas cautelares se realizó debido a una acusación por desacato presentada por una de las mujeres que lo denunció por abuso sexual.

Esto último se debió a que la denunciante dijo haber sido “amedrentada” por el ex Colo Colo cuando se encontraron en un evento el pasado 13 de septiembre en el centro de Santiago.

En ese contexto, la justicia declinó el regreso del exfutbolista a la cárcel y mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

De igual manera, el otrora volante nacional quedó con las medidas de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la denunciante.

Por otro lado, el tribunal determinó que se amplió el plazo de la investigación a 70 días.