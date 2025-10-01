 Rechazan prisión preventiva: Esta es la medida cautelar con la que quedó Jorge Valdivia - Chilevisión
Minuto a minuto
Candidatos presidenciales reaccionaron: Las polémicas por el Presupuesto 2026 anunciado por el Presidente Boric “Una vergüenza”: Jara responsabilizó al Minvu por la demora de reconstrucción en Viña Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco Investigan ataque contra embarazada de 6 meses en Arica: Su expareja fue formalizada Rechazan prisión preventiva: Esta es la medida cautelar con la que quedó Jorge Valdivia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/10/2025 12:50

Rechazan prisión preventiva: Esta es la medida cautelar con la que quedó Jorge Valdivia

El exfutbolista fue acusado de haber incumplido su medida cautelar por parte de una de sus denunciantes.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el regreso de Jorge Valdivia a prisión preventiva.

La audiencia de revisión de medidas cautelares se realizó debido a una acusación por desacato presentada por una de las mujeres que lo denunció por abuso sexual.

En ese contexto, la justicia declinó el regreso del exfutbolista a la cárcel y mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Por otro lado, el tribunal determinó que se amplió el plazo de la investigación a 70 días.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Kramer sorprendió imitando a todos los candidatos presidenciales: Uno de ellos le respondió

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show parodiando por los actuales aspirantes a La Moneda. Incluso, uno de los imitados le respondió.

01/10/2025

“Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

La influencer trasandina recibió a Alegra, su hija junto a su esposo Matías Kosznik a los casi 40 años de edad.

01/10/2025

Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

01/10/2025

“Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención

La residente del edificio en el que vive el exfutbolista advirtió que no es primera vez que presencian este tipo de episodios y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

01/10/2025