Rechazan prisión preventiva: Esta es la medida cautelar con la que quedó Jorge Valdivia - Chilevisión

El exfutbolista fue acusado de haber incumplido su medida cautelar por parte de una de sus denunciantes.
Este miércoles, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el regreso de Jorge Valdivia a prisión preventiva.
La audiencia de revisión de medidas cautelares se realizó debido a una acusación por desacato presentada por una de las mujeres que lo denunció por abuso sexual.
En ese contexto, la justicia declinó el regreso del exfutbolista a la cárcel y mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
Por otro lado, el tribunal determinó que se amplió el plazo de la investigación a 70 días.