Defendió a Jorge Valdivia: Daniela Aránguiz reveló nueva versión por supuesta “intimidación” a denunciante - Chilevisión

01/10/2025 07:44

Defendió a Jorge Valdivia: Daniela Aránguiz reveló nueva versión por supuesta “intimidación” a denunciante

La exesposa del futbolista señaló que habló con él sobre el polémico video que hoy lo tiene arriesgando volver a la cárcel por incumplimiento de su medida cautelar.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Aránguiz se refirió a las imágenes que muestran a Jorge Valdivia encontrarse con una de sus denunciantes por abuso sexual y que hoy lo tienen arriesgando volver a la cárcel por presunto incumplimiento de su medida cautelar.

La exesposa del futbolista reaccionó al supuesto amedrentamiento de Valdivia a la denunciante, con quien se vio en un evento en el centro de Santiago el pasado 13 de septiembre.

Aránguiz explicó en el programa Sígueme de TV+ que habló con Valdivia y aseguró creer “rotundamente que esto fue algo sin querer y fortuito”.

La explicación de Daniela Aránguiz

La panelista señaló que conversó con su expareja respecto al episodio por el que es acusado de infringir la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.

”Jorge no va a tirar todo lo que ha hecho durante todo este tiempo por la borda, por querer salirse de madre con una persona. Yo creo rotundamente que él no sabía que esa persona estaba ahí. Porque sino, lo más seguro es que se hubiera ido", aseguró.

“Yo, lo que tengo entendido, por lo que yo hablé, es que llega la polola del amigo y le dice: ‘Oye, sabes que está esta persona aquí’. Jorge se da vuelta y dice: ‘Chuta, sí, está’ Y se van. Entonces, yo me voy a quedar con eso, no tengo por qué dudar y él toma la decisión de irse”, recalcó.

En esa línea, también explicó por qué en el video que se difundió se aprecia a Valdivia regresando al lugar en el que se encontró con la mujer: “Él se devolvió, porque efectivamente dejó su teléfono en ese restaurante por los nervios y él va a buscar ese teléfono después”, señaló.

Publicidad

