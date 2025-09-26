¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea - Chilevisión

Daniela Aránguiz y Rigeo respondieron a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien sostuvo que ellos tuvieron un problema por una supuesta herencia.

Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien aseguró que los hermanos tendrían una supuesta disputa por una herencia.

En la última edición del programa Que te lo digo, Rojas envió un mensaje a la exMekano a raíz de sus recientes polémicas: "Daniela, tú te autocoronaste como la mejor hija, la mejor mamá, la mejor hermana y no lo eres, porque sólo te voy a recordar el problema que tuviste con Rigeo por una herencia".

"Cuando él (Rigeo) necesitaba más la plata y tú no fuiste capaz de ceder tu parte, porque seguramente lo que te servía para una cartera a él le servía para algo familiar", destapó el comunicador.

La respuesta de Daniela Aránguiz y Rigeo por supuesto conflicto

Tras las palabras de Sergio Rojas, los hermanos utilizaron sus cuentas de Instagram para desmentirlo. El primero en hacerlo fue Rigeo, quien reconoció que está "dolido" con esta información.

"Yo no me meto mucho en los problemas de mi hermana con mujeres, porque ella se maneja perfecto en la farándula. Si quisiera estar en la tele, hablaría de mi excuñado (Jorge Valdivia), mis excompañeros de trabajo y estaría todo el día en la palestra", partió diciendo.

En ese sentido, el cantante aclaró que "jamás he tenido un problema con mi hermana de una herencia, jamás en la vida. Te aclaro, Sergio Rojas, que es una tremenda hermana en todos los sentidos".

"No me metan a mí en problemas, nosotros no somos amigos y eso jamás lo dije. Ojo con lo que estás hablando porque no es así", apuntó.

Por su parte, Daniela Aránguiz señaló que le da "mucha lata" que Rodrigo se vea involucrado en estos temas.

"En mi familia nunca se ha muerto nadie. Mi abuela se murió cuando yo tenía 12 años y mi mamá está viva. Nunca mi familia se ha peleado una herencia de nada", aclaró.

Asimismo, confesó: "Que Dios me libre de algún día tener que discutir o pelear por plata con mis hermanos, que los amo y son mi vida".

