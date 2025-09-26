 ¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Árbol cayó sobre auto en plena calle en Ñuñoa: Fuerte viento genera estragos en la capital Se confirma absolución de Jorge Escobar: Corte rechazó recurso de nulidad de juicio por Caso Tomás Por falso testimonio a favor de Martín Pradenas: Fiscalía presenta acusación contra perito $10 mil es el costo: Denuncian venta ilegal de horas médicas por redes sociales ¿Qué pasa con Millaray Huichalaf? Machi imputada por dos muertes no se presentó a audiencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/09/2025 09:07

¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea

Daniela Aránguiz y Rigeo respondieron a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien sostuvo que ellos tuvieron un problema por una supuesta herencia.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien aseguró que los hermanos tendrían una supuesta disputa por una herencia.

En la última edición del programa Que te lo digo, Rojas envió un mensaje a la exMekano a raíz de sus recientes polémicas: "Daniela, tú te autocoronaste como la mejor hija, la mejor mamá, la mejor hermana y no lo eres, porque sólo te voy a recordar el problema que tuviste con Rigeo por una herencia".

"Cuando él (Rigeo) necesitaba más la plata y tú no fuiste capaz de ceder tu parte, porque seguramente lo que te servía para una cartera a él le servía para algo familiar", destapó el comunicador.

La respuesta de Daniela Aránguiz y Rigeo por supuesto conflicto

Tras las palabras de Sergio Rojas, los hermanos utilizaron sus cuentas de Instagram para desmentirlo. El primero en hacerlo fue Rigeo, quien reconoció que está "dolido" con esta información.

"Yo no me meto mucho en los problemas de mi hermana con mujeres, porque ella se maneja perfecto en la farándula. Si quisiera estar en la tele, hablaría de mi excuñado (Jorge Valdivia), mis excompañeros de trabajo y estaría todo el día en la palestra", partió diciendo.

En ese sentido, el cantante aclaró que "jamás he tenido un problema con mi hermana de una herencia, jamás en la vida. Te aclaro, Sergio Rojas, que es una tremenda hermana en todos los sentidos".

"No me metan a mí en problemas, nosotros no somos amigos y eso jamás lo dije. Ojo con lo que estás hablando porque no es así", apuntó.

Por su parte, Daniela Aránguiz señaló que le da "mucha lata" que Rodrigo se vea involucrado en estos temas.

"En mi familia nunca se ha muerto nadie. Mi abuela se murió cuando yo tenía 12 años y mi mamá está viva. Nunca mi familia se ha peleado una herencia de nada", aclaró.

Asimismo, confesó: "Que Dios me libre de algún día tener que discutir o pelear por plata con mis hermanos, que los amo y son mi vida".

Revisa las respuestas acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Viuda negra”: Actriz chilena fue detenida en Argentina por drogar y robar a hombres en apps de citas

Antonella Lorena Marín Quintero, actriz, gestora cultural y directora de 46 fue detenida a comienzos de agosto por seducir, drogar y posteriormente robar a al menos cuatro hombres en Mar del Plata.

26/09/2025

¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea

Daniela Aránguiz y Rigeo respondieron a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien sostuvo que ellos tuvieron un problema por una supuesta herencia.

26/09/2025

VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina

Las jóvenes fueron vistas por última vez abordando un vehículo a más de kilómetros de distancia del lugar donde sus cuerpos fueron encontrados.

26/09/2025

Familias con hijos reciben subsidio sin postulación: Consulta con tu RUT si te corresponde

El Subsidio Familiar está dirigido a madres, padres, tutores, guardadores y personas naturales que tengan niños o adolescentes a cargo. Conoce el monto, la fecha de pago y cómo revisar si lo obtienes con tu RUT.

26/09/2025