 “Roba hombres”: Sergio Rojas cargó contra Michael Roldán y destapó supuesto “acto de infidelidad” - Chilevisión
Minuto a minuto
Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante 18-O en Plaza Ñuñoa Senapred declaró Alerta Roja en Machalí y Paihuano por incendios forestales Gobierno confirma que ingresó indicación para restablecer multa en proyecto de voto obligatorio Comisión de salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: En qué consiste la iniciativa Pdte. Boric inauguró el puente más largo de Chile: Mide 2,5 km y conectará a dos comunas del Biobío
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/09/2025 15:49

“Roba hombres”: Sergio Rojas cargó contra Michael Roldán y destapó supuesto “acto de infidelidad”

El periodista trató a su colega de "inconsecuente" por hablar sobre las infidelidades en otras parejas del espectáculo chileno. "¿Con qué cara criticas?", arremetió.

Publicado por CHV Noticias

Sergio Rojas remeció al mundo de la farándula tras asegurar que el periodista Michael Roldán se habría involucrado en una antigua relación.

Todo ocurrió en la reciente edición del programa Que te lo digo de Zona Latina, donde Rojas trató de "inconsecuente" a Roldán por criticar las infidelidades en otras parejas del espectáculo nacional.

"Me carga que se hagan los tontorrones y las moscas muertas. Este señor no tiene ningún código de respeto ni de amor propio", arremetió el periodista.

Asimismo, sostuvo que "tú no puedes ligarte a la pareja de alguien que conoces en un matrimonio, mucho menos del tipo más hocicón de la televisión chilena que soy yo".

La íntima confesión de Sergio Rojas sobre Michael Roldán

En su relato, Sergio aseguró que "está más que confirmado" que la supuesta infidelidad ocurrió en diciembre de 2022, cuando asistió al matrimonio de Sandy Boquita acompañado de su pareja.

“En los tocadores del hotel donde celebraste tu matrimonio, se cometió un acto de infidelidad encabezado por ‘el cara de nada’ y mojigato de Michael Roldán. Con esa misma carita y sonrisa de niño bueno,debiste haber pensado dos veces lo que hiciste aquella noche”, apuntó.

De un minuto a otro, según indicó Rojas, perdió de vista a su pareja y a Michael. “Lo que más me molesta es que después de esto seguimos compartiendo. Evidentemente, ¿con qué cara te involucras con la pareja de otra persona y luego sigues compartiendo con él? Eso habla de la moral que tienes”.

"¿Con qué cara vas a comentar acerca de infidelidades, cuando tú también has sido un roba hombres? ¿Con qué moral criticas?”, agregó el periodista.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Hallazgo clave en allanamiento en casa de Jere Klein: Una prueba lo reveló

08/09/2025

Los Ratones vs. Los Polleros: La histórica rivalidad en la mira por crimen de Baby Bandito

Según un reportaje de CHV Noticias, esta disputa territorial que atemoriza las calles de Cerro Navia sería un antecedente clave en la investigación del asesinato de Kevin Olguín.

08/09/2025

“Así quiero recordarte”: Quién era Hugo, el ingeniero asesinado durante turbazo en su casa de Lampa

El profesional falleció de un disparo al interior de su domicilio, mientras era víctima de un robo junto a su madre y su hermano mayor.

08/09/2025

La ácida respuesta de Pablo Chill-E tras crítica de Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao’”

El exdirector de orquesta del Festival de Viña calificó el show sinfónico del cantante urbano como "un remedo de concierto".

08/09/2025