“Roba hombres”: Sergio Rojas cargó contra Michael Roldán y destapó supuesto “acto de infidelidad” - Chilevisión

El periodista trató a su colega de "inconsecuente" por hablar sobre las infidelidades en otras parejas del espectáculo chileno. "¿Con qué cara criticas?", arremetió.

Sergio Rojas remeció al mundo de la farándula tras asegurar que el periodista Michael Roldán se habría involucrado en una antigua relación.

Todo ocurrió en la reciente edición del programa Que te lo digo de Zona Latina, donde Rojas trató de "inconsecuente" a Roldán por criticar las infidelidades en otras parejas del espectáculo nacional.

"Me carga que se hagan los tontorrones y las moscas muertas. Este señor no tiene ningún código de respeto ni de amor propio", arremetió el periodista.

Asimismo, sostuvo que "tú no puedes ligarte a la pareja de alguien que conoces en un matrimonio, mucho menos del tipo más hocicón de la televisión chilena que soy yo".

La íntima confesión de Sergio Rojas sobre Michael Roldán

En su relato, Sergio aseguró que "está más que confirmado" que la supuesta infidelidad ocurrió en diciembre de 2022, cuando asistió al matrimonio de Sandy Boquita acompañado de su pareja.

“En los tocadores del hotel donde celebraste tu matrimonio, se cometió un acto de infidelidad encabezado por ‘el cara de nada’ y mojigato de Michael Roldán. Con esa misma carita y sonrisa de niño bueno,debiste haber pensado dos veces lo que hiciste aquella noche”, apuntó.

De un minuto a otro, según indicó Rojas, perdió de vista a su pareja y a Michael. “Lo que más me molesta es que después de esto seguimos compartiendo. Evidentemente, ¿con qué cara te involucras con la pareja de otra persona y luego sigues compartiendo con él? Eso habla de la moral que tienes”.