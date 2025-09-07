“Tiene que agarrar a sus criaturas e irse”: Sergio Rojas arremetió contra Titi Ahubert por pedir suspensión de remate” - Chilevisión

"Quizás es algo que no le puede pasar a un Sauer, pero le va a tener que pasar no más", declaró Rojas, quien hizo hincapié en que la ley funciona de la misma manera para todos.

Sergio Rojas arremetió contra Titi Ahubert, luego de que la modelo presentara una solicitud para suspender el remate de la casa de Daniel Sauer, donde vive junto con sus hijos.

El primer remate no se había podido concretar por lo que se espera que el desalojo se concrete el próximo martes 9 de septiembre y en el escrito presentado se alude a una vulneración de los derechos de los niños.

¿Qué dijo Sergio Rojas?

Al respecto, Sergio Rojas abordó el tema en Que Te lo Digo y sentenció: "Te están avisando y te dan un plazo de tiempo, todo el mundo metería guaguas en las casas, hasta te consigues una".

"Finalmente, si no no existirían los alzamientos porque si te rematan es porque algo tú no pagaste. Yo creo que acá lo que corresponde es que si la casa se remató, ella tenga que hacer desalojo del hogar", AÑADIÓ.

En esa misma línea, agregó: "Él (Daniel Sauer) tiene un problema económico gigante, por lo tanto, él debe plata. Le quitan el bien y obviamente tiene que desocupar. Titi no puede vivir ahí de por vida si la casa fue rematada, si no, no existirían los remates y toda la gente se quedaría en la casa y diría 'tengo crías, no me pueden sacar'. No tiene lógica".

Además, Sergio hizo hincapié en que los desalojos y remates de viviendas son una realidad que viven muchos chilenos: "Quizás es algo que no le puede pasar a un Sauer, pero le va a tener que pasar no más".

"La ley es pareja para todos (...) Si hay una ley que actúa en esos casos, que actúe en todos los casos que tenga, nadie está al borde de la ley", agregó el periodista.

Finalmente, Rojas concluyó: "Yo a Titi la adoro, pero si ya están avisando dos veces del remate, dos más dos es cuatro: Lo que tiene que hacer es agarrar sus criaturas, sus cosas e irse a vivir a otro lugar".