Titi Ahubert confesó serio problema de salud a raíz de difícil presente económico: “Me desmayé” - Chilevisión

La exmodelo reveló que no lo está pasando bien debido a una serie de preocupaciones económicas y familiares, al punto que está pesando solo 44 kilos.

Titi Ahubert atraviesa un difícil momento familiar y económico, al que ahora se sumó una complicación de salud raíz en medio del remate de su casa.

Hay que recordar que su marido, el empresario Daniel Sauer, se encuentra en medio de la investigación del Caso Factop y lleva casi un año cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

El complicado presente de Titi Ahubert

Debido a todo esto, según contó en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, su estado de salud se ha visto complicado a tal punto que hace pocos días sufrió un preocupante episodio.

“Estoy muy estresada y así es muy difícil mantener un peso estable", manifestó la comunicadora, revelando que está pesando 44 kilos.

Incluso relató que ha sido tanto el estrés de este tiempo que “me desmayé en la calle... Estaba con uno de mis amigos, íbamos a comprar el uniforme escolar de mi hija y me desmayé".

En esa línea, recalcó que "hay momentos que no como, que se me olvida, se me va. No es mi prioridad, mi prioridad son mis hijos”.