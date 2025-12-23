 “Sigue muy complicada”: Preocupación por salud de querida perrita del viral “Sácala de ahí” - Chilevisión
“Sigue muy complicada”: Preocupación por salud de querida perrita del viral “Sácala de ahí”

A través de Instagram, la familia de Blanca publicó un desesperado llamado tras ser hospitalizada "Recurro a este medio para pedir su ayuda", señalaron.

Publicado por CHV Noticias

Preocupación ha causado en redes sociales el estado de salud de Blanca, perrita que hace cinco años protagonizó el famoso viral chileno "Sácala de ahí".

A través de Instagram, su familia de la mascota dio a conocer que actualmente sufre de megaesofago idiopático.

"Su esófago se dilató, impidiendo que su funcionamiento sea el normal, causando que vomitara todo lo que tragaba o comía", detallaron sobre la enfermedad.

Complejo estado de salud de perrita viral

Esta compleja situación derivó en la reciente hospitalización de Blanca, debido a una "neumonía aspirativa causada por esta enfermedad".

La perrita sigue requiriendo seguimiento en el veterinario, incluyendo diversos exámenes y tratamiento farmacológico, por lo que su familia hizo un desesperado llamado en redes.

"A pesar de nuestro esfuerzo, se nos ha visto complicado poder costear los gastos médicos de Blanquita (habidos y por haber), y es por eso que recurro a este medio para pedir su ayuda. Cualquier donación, comentario positivo, recomendaciones, por pequeña que sea, será de gran ayuda", afirmó la familia.

Por lo anterior, a la protagonista del viral "Sácala de ahí, a la Blanca" le dieron el alta voluntaria, ya que sus dueños no podían seguir costeando la hospitalización.

Sin embargo, continúa con una dieta blanda y paseos de mínimo 30 minutos. "Hasta el día de hoy sigue muy complicada, yendo a controles semanales y prontamente se necesita realizar una nueva endoscopia", detallaron.

