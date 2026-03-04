 Golpe al bolsillo: Bencinas tendrán alza de hasta 20 pesos por litro según ENAP - Chilevisión
04/03/2026 18:57

Golpe al bolsillo: Bencinas tendrán alza de hasta 20 pesos por litro según ENAP

Los cambios se verán reflejados a partir de este jueves 5 de marzo y el aumento se explica, en parte, por la crisis de Medio Oriente.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El inicio de marzo sumó un nuevo gasto extra debido al importante alza en los precios que tendrán las bencinas y combustibles de cara a las próximas semanas. 

Este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer un informe con la variación del precio para los combustibles a partir del mañana, jueves 5 de marzo. 

El informe reveló que habrá una subida de 18,8 pesos por litro ($/lt) para la gasolina de 93 y de 20,9$/lt para la gasolina de 97, mientras que el diésel subirá 19,3$/lt.

Cabe destacar que al cálculo que realiza la ENAP, también se suma la crisis en Medio Oriente por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán

Esto ha derivado en un bloqueo del estrecho de Ormuz, que es la principal carretera marítima para el paso del petróleo mundial.

Alza de bencinas y combustibles

  • Gasolina de 93 octanos sube 18,8 pesos por litro 
  • Gasolina de 97 octanos sube  20,9 pesos por litro 
  • Kerosene baja  $27,9 por litro
  • Diésel sube $19,3 por litro
  • GLP de uso vehicular sube $11,8

¿Dónde encontrar las bencinas más baratas?

LaComisión Nacional de Energía (CNE) tiene disponible un mapa de Bencina en Línea en el que se puede consultar los lugares con el menor precio. 

Para saber los puntos con las bencinas más baratas debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a bencinaenlinea.cl o hacer clic en la imagen de abajo
  • Una vez ahí debes acercar el mapa hasta el sector o comuna que te interese y seleccionar la estación de servicio que quieras revisar
  • A continuación se desplegará información con el precio de cada tipo de combustible, horarios de atención, medios de pago y servicios disponibles

