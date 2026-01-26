Baja el precio de las bencinas para la semana del 26 de enero: Mira cuánto ahorras en combustible - Chilevisión

Revisa acá la variación por litro y los valores de cada tipo de bencina según el último informe publicado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) emitió un nuevo informe de precios estimados para combustibles, donde dio a conocer la variación del valor por litro de esta semana.

Esta modificación del precio afecta a la gasolina, kerosene, disésel y gas licuado desde el 21 de enero hasta la publicación de un nuevo informe de la entidad.

¿Cuál será la variación esta semana?

La modificación de la bencina de acuerd a ENAP para los próximos días es la siguiente:

Gasolina de 93 octanos baja 24,3 pesos por litro Gasolina de 97 octanos baja 24,3 pesos por litro Kerosene sube 9,3 pesos por litro Diésel baja 18,1 pesos por litro GLP de uso vehicular varía $0



¿Cómo conocer el precio de cada bencinera?

Para comparar los valores revisa el mapa de Bencina En Línea de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Haz zoom hasta encontrar el sector deseado y luego presiona en alguna estación de servicio.

Así, podrás conocer el detalle de los precios de cada combustible y otros datos de la bencinera como el horario de atención, los métodos de pago y los servicios disponibles. Puedes usar el buscador en la imagen acontinuación.