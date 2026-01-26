 Baja el precio de las bencinas para la semana del 26 de enero: Mira cuánto ahorras en combustible - Chilevisión
Minuto a minuto
Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización Hay alto peligro de propagación: Reportan incendio forestal en sector Lo Fontecilla en Lampa “Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo VIDEO | Perdieron el bus, lo persiguieron por la Ruta 5 y lo detuvieron para apedrearlo en Coquimbo Con peluca y cero fotos: Revelan modus operandi de “La Mami” en millonario robo a Brinks
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/01/2026 13:18

Baja el precio de las bencinas para la semana del 26 de enero: Mira cuánto ahorras en combustible

Revisa acá la variación por litro y los valores de cada tipo de bencina según el último informe publicado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Publicado por CHV Noticias

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) emitió un nuevo informe de precios estimados para combustibles, donde dio a conocer la variación del valor por litro de esta semana. 

Esta modificación del precio afecta a la gasolina, kerosene, disésel y gas licuado desde el 21 de enero hasta la publicación de un nuevo informe de la entidad.

¿Cuál será la variación esta semana? 

La modificación de la bencina de acuerd a ENAP para los próximos días es la siguiente: 

      • Gasolina de 93 octanos baja 24,3 pesos por litro

      • Gasolina de 97 octanos baja 24,3 pesos por litro

      • Kerosene sube 9,3 pesos por litro

      • Diésel baja 18,1 pesos por litro

      • GLP de uso vehicular varía $0

¿Cómo conocer el precio de cada bencinera? 

Para comparar los valores revisa el mapa de Bencina En Línea de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Haz zoom hasta encontrar el sector deseado y luego presiona en alguna estación de servicio.

Así, podrás conocer el detalle de los precios de cada combustible y otros datos de la bencinera como el horario de atención, los métodos de pago y los servicios disponibles. Puedes usar el buscador en la imagen acontinuación.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

Lo último

Lo más visto

“Rehizo su vida en pareja hace...”: Álvaro Ballero sorprendió con descargo sobre Ludmila Ksenofontova

Especulaciones en portales de farándula apuntan a que ambos encontraron otra vez el amor tras su ruptura matrimonial. Sin embargo, este fin de semana los dos se vieron envueltos en polémicas.

26/01/2026

Permiso de circulación 2026: Revisa quiénes pagan menos, la tasación fiscal y el monto por auto

La nómina de tasación de este año para vehículos livianos y pesados fue publicada por el SII. Conoce el valor del permiso de circulación aquí.

26/01/2026

Partido benéfico terminó con 2 asesinados en La Florida: Una víctima fue acribillada con 27 disparos

Lo que pretendía ser una actividad a beneficio de los damnificados para los incendios forestales del sur de Chile terminó en tragedia luego de una fatal balacera. Fiscalía ECOH y PDI investigan el caso.

26/01/2026

“Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026

En el último capítulo de Primer Plano, la influencer se descargó contra la organización del evento y recordó su fallida Gala del Pueblo. "Sentí una discriminación", lanzó.

26/01/2026