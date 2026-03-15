Premios Oscar 2026: A qué hora comienza la ceremonia y dónde verla en Chile - Chilevisión

La tradicional ceremonia de los premios Oscar 2026 se realizará este domingo en el Dolby Theater en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Este domingo se llevará a cabo desde el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles la 98° edición de los Premios Oscar, organizados por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Con Conan O’Brien confirmado como anfitrión, este año la ceremonia cuenta con 24 categorías competitivas e incluye por primera vez la nueva categoría de Mejor Casting.

¿A qué hora y dónde ver los Premios Oscar 2026?

La tradicional ceremonia de los premios Oscar 2026 se realizará hoy 15 de marzo en el Dolby Theater en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Está será conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, ganador del Emmy, quien debutó con éxito el año pasado como anfitrión de los Oscar.

La transmisión oficial comenzará a las 20:00 horas, mientras que la cobertura especial de TNT y HBO Max arrancará una hora antes, a las 19:00, con un pre-show dedicado al análisis y a la alfombra roja.

¿Qué cintas están nominadas al Oscar 2026 por Mejor Película?

La película Sinners, de Ryan Coogler, alcanzó un nuevo récord al recibir 16 nominaciones, superando las 14 menciones que alcanzaron las películas Titanic, La La Land y All About Eve.