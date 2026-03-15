Padre y sus dos hijos de 8 y 16 años murieron tras colisionar con camión en Ruta 5 Sur - Chilevisión

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15/03/2026 07:38

Padre y sus dos hijos de 8 y 16 años murieron tras colisionar con camión en Ruta 5 Sur

El vehículo con las víctimas colisionó por alcance con un camión lechero, dejando totalmente destruída la parte delante del auto.

Publicado por Josefina Vera

Un fatal accidente de tránsito se registró este sábado en la Ruta 5 Sur, a la altura de Río Bueno, luego de que un vehículo impactara por alcance con un camión lechero.

Producto del impacto, todos los ocupantes del auto, un hombre de 43 y sus dos hijos, de 8 y 16 años, resultaron fallecidos.

Durante la jornada de ayer, en el kilómetro 894 de la Ruta 5 en dirección al norte, cerca del puente Pilmaiquén, se dio aviso de un choque por alcance.

Al llegar al lugar, personal de emergencia confirmó que un vehículo menor impactó por detrás a un camión de la empresa Colún, quedando la parte delantera del auto completamente afectada.

Si bien en primera instancia el fiscal Joaquín Ramírez confirmó dos personas fallecidas, más tarde se corroboró que ambos hijos del conductor murieron como consecuencia del accidente. 

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