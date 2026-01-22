Nominados Oscar 2026: Todos los actores y películas que podrían llevarse la estatuilla - Chilevisión

Una de las películas más populares del 2025 rompió el récord de Titanic. Revisa acá todos los nominados a los premicos Oscar 2026.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este jueves las nominaciones para la 98° edición de los premios Oscar, que se llevará a cabo el 15 de marzo.

La película más nominada esta vez fue Sinners (Pecadores). Con su presencia en 16 categorías rompió el récord que compartían La malvada, Titanic y La La Land con 14 nominaciones cada uno.

Una batalla tras otra, que fue una de las principales ganadoras en los Globos de Oro hace unas semanas, obtuvo un total de 13 nominaciones. Ambas compiten por mejor director, mejor película y mejor actor.

Lista completa de los nominados a los Oscar 2026

Mejor director

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Ryan Coogler por Pecadores

Chloé Zhao por Hamnet

Joachim Trier por Sentimental Value (Valor sentimental)

John Safdie por Marty Supreme

Mejor película

Marty Supreme

Pecadores

Hamnet

Una batalla tras otra

Frankestein

Valor sentimental

El agente secreto

Sueños de trenes

Bugonia

F1

Mejor actor

Timothée Chalamet por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra

Wagner Moura por The secret agent (El agente secreto)

Michael B. Jordan por Pecadores

Ethan Hawke por Blue Moon

Mejor actriz

Jessie Buckley por Hamnet

Rose Byrne por If I Had Legs I´d Kick You

Renata Reinsve por Valor sentimental

Emma Stone por Bugonia

Kate Hudson por Song Sung Blue

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgard por Valor sentimental

Sean Penn por Una batalla tras otra

Benicio del Toro por Una batalla tras otra

Jacob Elordi por Frankenstein

Delroy Lindo por Pecadores

Mejor actriz de reparto

Teyana Taylor por Una Batalla tras otra

Amy Madigan por La hora de la desaparición

Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental

Elle Fanning por Valor sentimental

Wunmi Mosaku por Pecadores

Mejor guion original

Pecadores

Valor sentimental

Marty Supreme

Fue solo un accidente

Blue Moon

Mejor guion adaptado

Una batalla tras otra

Hamnet

Bugonia

Sueños de trenes

Frankenstein

Mejor película animada

Las guerreras K-pop

Zootopia 2

Arco

Elio

Amélie y los secretos de la lluvia

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Pecadores

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Pecadores

Hamnet

Marty Supreme

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Pecadores

Mejor edición

Una batalla tras otra

Pecadores

Marty Supreme

F1

Valor sentimental

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat. Trance en el desierto

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Renace

The Lost Bus

Pecadores

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor canción original

"Dear Me" (Diane Warren: Relentless)

"Golden" (Las guerreras K-pop)

"I Lied To You" (Pecadores)

"Sweet Dreams of Joy" (Viva Verdi!)

"Train Dreams" (Sueños de trenes)

Mejor largometraje documental

Abrázame en la luz

The Alabama Solution

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor película internacional

El agente secreto, Brasil

Fue solo un accidente, Francia

Valor sentimental, Noruega

Sirat. Trance en el desierto, España

La voz de Hind Rajab, Túnez

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor cortometraje documental

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were and Are Gone"

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor casting