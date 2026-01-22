Nominados Oscar 2026: Todos los actores y películas que podrían llevarse la estatuilla - Chilevisión

Una de las películas más populares del 2025 rompió el récord de Titanic. Revisa acá todos los nominados a los premicos Oscar 2026.
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este jueves las nominaciones para la 98° edición de los premios Oscar, que se llevará a cabo el 15 de marzo.
La película más nominada esta vez fue Sinners (Pecadores). Con su presencia en 16 categorías rompió el récord que compartían La malvada, Titanic y La La Land con 14 nominaciones cada uno.
Una batalla tras otra, que fue una de las principales ganadoras en los Globos de Oro hace unas semanas, obtuvo un total de 13 nominaciones. Ambas compiten por mejor director, mejor película y mejor actor.
Lista completa de los nominados a los Oscar 2026
Mejor director
- Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Ryan Coogler por Pecadores
- Chloé Zhao por Hamnet
- Joachim Trier por Sentimental Value (Valor sentimental)
- John Safdie por Marty Supreme
Mejor película
- Marty Supreme
- Pecadores
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Frankestein
- Valor sentimental
- El agente secreto
- Sueños de trenes
- Bugonia
- F1
Mejor actor
- Timothée Chalamet por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra
- Wagner Moura por The secret agent (El agente secreto)
- Michael B. Jordan por Pecadores
- Ethan Hawke por Blue Moon
Mejor actriz
- Jessie Buckley por Hamnet
- Rose Byrne por If I Had Legs I´d Kick You
- Renata Reinsve por Valor sentimental
- Emma Stone por Bugonia
- Kate Hudson por Song Sung Blue
Mejor actor de reparto
- Stellan Skarsgard por Valor sentimental
- Sean Penn por Una batalla tras otra
- Benicio del Toro por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Delroy Lindo por Pecadores
Mejor actriz de reparto
- Teyana Taylor por Una Batalla tras otra
- Amy Madigan por La hora de la desaparición
- Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
- Elle Fanning por Valor sentimental
- Wunmi Mosaku por Pecadores
Mejor guion original
- Pecadores
- Valor sentimental
- Marty Supreme
- Fue solo un accidente
- Blue Moon
Mejor guion adaptado
- Una batalla tras otra
- Hamnet
- Bugonia
- Sueños de trenes
- Frankenstein
Mejor película animada
- Las guerreras K-pop
- Zootopia 2
- Arco
- Elio
- Amélie y los secretos de la lluvia
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Pecadores
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Pecadores
- Hamnet
- Marty Supreme
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
- Pecadores
Mejor edición
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Marty Supreme
- F1
- Valor sentimental
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat. Trance en el desierto
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores
Mejor banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor canción original
- "Dear Me" (Diane Warren: Relentless)
- "Golden" (Las guerreras K-pop)
- "I Lied To You" (Pecadores)
- "Sweet Dreams of Joy" (Viva Verdi!)
- "Train Dreams" (Sueños de trenes)
Mejor largometraje documental
- Abrázame en la luz
- The Alabama Solution
- Cutting through Rocks
- Mr. Nobody against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor película internacional
- El agente secreto, Brasil
- Fue solo un accidente, Francia
- Valor sentimental, Noruega
- Sirat. Trance en el desierto, España
- La voz de Hind Rajab, Túnez
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor cortometraje documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: "Were and Are Gone"
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores