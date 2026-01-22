 Nominados Oscar 2026: Todos los actores y películas que podrían llevarse la estatuilla - Chilevisión
Minuto a minuto
Tras alerta de vecinos: Detienen a sospechoso de iniciar focos de incendio en Punta de Parra Minsal difunde alerta alimentaria por lotes de leche infantil con presunta sustancia bacteriana Gobierno alerta: 379 abusadores, violadores y homicidas podrían dejar la cárcel con proyecto de ley “Juzgue usted”: Pdte. Boric respondió a diputada republicana tras críticas por incendios Extienden vigencia de licencias de conducir ante saturación en municipios: Revisa hasta cuándo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/01/2026 11:45

Nominados Oscar 2026: Todos los actores y películas que podrían llevarse la estatuilla

Una de las películas más populares del 2025 rompió el récord de Titanic. Revisa acá todos los nominados a los premicos Oscar 2026.

Publicado por CHV Noticias

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este jueves las nominaciones para la 98° edición de los premios Oscar, que se llevará a cabo el 15 de marzo. 

La película más nominada esta vez fue Sinners (Pecadores). Con su presencia en 16 categorías rompió el récord que compartían La malvada, Titanic y La La Land con 14 nominaciones cada uno. 

Una batalla tras otra, que fue una de las principales ganadoras en los Globos de Oro hace unas semanas, obtuvo un total de 13 nominaciones. Ambas compiten por mejor director, mejor película y mejor actor. 

Lista completa de los nominados a los Oscar 2026

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler por Pecadores
  • Chloé Zhao por Hamnet
  • Joachim Trier por Sentimental Value (Valor sentimental)
  • John Safdie por Marty Supreme

Mejor película 

  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Frankestein
  • Valor sentimental
  • El agente secreto
  • Sueños de trenes
  • Bugonia 
  • F1

    Mejor actor

    • Timothée Chalamet por Marty Supreme
    • Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra
    • Wagner Moura por The secret agent (El agente secreto)
    • Michael B. Jordan por Pecadores
    • Ethan Hawke por Blue Moon

    Mejor actriz

    • Jessie Buckley por Hamnet
    • Rose Byrne por If I Had Legs I´d Kick You
    • Renata Reinsve por Valor sentimental
    • Emma Stone por Bugonia
    • Kate Hudson por Song Sung Blue

    Mejor actor de reparto

    • Stellan Skarsgard por Valor sentimental
    • Sean Penn por Una batalla tras otra
    • Benicio del Toro por Una batalla tras otra
    • Jacob Elordi por Frankenstein
    • Delroy Lindo por Pecadores

    Mejor actriz de reparto 

    • Teyana Taylor por Una Batalla tras otra
    • Amy Madigan por La hora de la desaparición
    • Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
    • Elle Fanning por Valor sentimental
    • Wunmi Mosaku por Pecadores

    Mejor guion original

    • Pecadores
    • Valor sentimental
    • Marty Supreme
    • Fue solo un accidente
    • Blue Moon

    Mejor guion adaptado

    • Una batalla tras otra
    • Hamnet
    • Bugonia
    • Sueños de trenes
    • Frankenstein

    Mejor película animada

    • Las guerreras K-pop
    • Zootopia 2
    • Arco
    • Elio
    • Amélie y los secretos de la lluvia

    Mejor diseño de producción

    • Frankenstein
    • Pecadores
    • Hamnet
    • Marty Supreme
    • Una batalla tras otra

    Mejor diseño de vestuario

    • Avatar: Fuego y cenizas
    • Frankenstein
    • Pecadores
    • Hamnet
    • Marty Supreme

    Mejor fotografía

    • Frankenstein
    • Marty Supreme
    • Una batalla tras otra
    • Sueños de trenes
    • Pecadores

    Mejor edición 

    • Una batalla tras otra
    • Pecadores
    • Marty Supreme
    • F1
    • Valor sentimental

    Mejor maquillaje y peluquería

    • Frankenstein
    • Kokuho
    • Pecadores
    • The Smashing Machine
    • La hermanastra fea

    Mejor sonido

    • F1
    • Frankenstein
    • Una batalla tras otra
    • Pecadores
    • Sirat. Trance en el desierto

    Mejores efectos visuales

    • Avatar: Fuego y cenizas
    • F1
    • Jurassic World: Renace
    • The Lost Bus
    • Pecadores

    Mejor banda sonora original 

    • Bugonia
    • Frankenstein
    • Hamnet
    • Una batalla tras otra
    • Pecadores

    Mejor canción original

    • "Dear Me" (Diane Warren: Relentless)
    • "Golden" (Las guerreras K-pop)
    • "I Lied To You" (Pecadores)
    • "Sweet Dreams of Joy" (Viva Verdi!)
    • "Train Dreams" (Sueños de trenes)

    Mejor largometraje documental

    • Abrázame en la luz
    • The Alabama Solution
    • Cutting through Rocks
    • Mr. Nobody against Putin
    • The Perfect Neighbor

    Mejor película internacional

    • El agente secreto, Brasil
    • Fue solo un accidente, Francia 
    • Valor sentimental, Noruega
    • Sirat. Trance en el desierto, España
    • La voz de Hind Rajab, Túnez

    Mejor cortometraje animado

    • Butterfly
    • Forevergreen
    • The Girl Who Cried Pearls
    • Retirement Plan
    • The Three Sisters

    Mejor cortometraje documental

    • All the Empty Rooms
    • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
    • Children No More: "Were and Are Gone"
    • The Devil is Busy
    • Perfectly a Strangeness

    Mejor cortometraje

    • Butcher's Stain 
    • A Friend of Dorothy
    • Jane Austen's Period Drama
    • The Singers
    • Two People Exchanging Saliva

    Mejor casting

    • Hamnet
    • Marty Supremo
    • Una batalla tras otra
    • El agente secreto
    • Pecadores
    Publicidad

    Destacamos

    Noticias

    Cacería humana: El crimen de barras bravas que terminó en cadena perpetua

    Lo último

    Lo más visto

    “¿Camila Nash School?”: Américo desató ola de reacciones por llamativo acento en entrevista

    El cantante chileno llamó la atención en redes sociales en una conversación con la periodista Javiera Quiroga, donde algunos usuarios lo acusaron de cambiar su forma de hablar.

    22/01/2026

    Minsal difunde alerta alimentaria por lotes de leche infantil con presunta sustancia bacteriana

    En menos de un mes, con dos productos distintos se ha tomado esta medida preventiva por presencia de sustancia que genera problemas digestivos.

    22/01/2026

    “Le has sacado partido a tu ignorancia”: Cata Guerra descolocó a Pamela Díaz con inesperado comentario

    La actriz transparentó por qué su madre, Gloria Münchmeyer, no ha querido participar en el programa de entrevistas de La Fiera, y aprovechó de lanzar una inesperada opinión.

    22/01/2026

    “Juzgue usted”: Pdte. Boric respondió a diputada republicana tras críticas por incendios

    A través de redes sociales, el mandatario replicó a la legisladora electa Paz Charpentier por las acusaciones que ella levantó en X asegurando una lenta respuesta del gobierno a la emergencia.

    22/01/2026