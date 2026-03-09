“Jamás hubiera querido…”: Yamila Reyna sorprendió en redes sociales con potente reflexión durante el 8M - Chilevisión

En el marco de la conmemoración del 8M, la comediante utilizó su cuenta de Instagram para entregar un mensaje y abordar el complejo momento por el que ha atravesado tras el quiebre de su relación con Américo.

Yamila Reyna sorprendió a sus seguidores tras entregar un reflexivo mensaje en el cual también destinó pasajes para abordar el complejo momento por el que ha atravesado.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en sus historias.

"En este 8M he recibido, además de mucho amor, también palabras como 'valiente', 'eres un ejemplo', 'admirable', y la verdad es que siento una gran responsabilidad que jamás busqué tener", comenzó señalando.

La reflexión que compartió Yamila Reyna a sus seguidoras en el marco del 8M

En la misma línea, la comediante se refirió al momento personal por el que está atravesando tras el quiebre de su relación con Américo y la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que presentó contra el cantante.

"Si pudiera elegir, jamás hubiera querido vivir lo que yo estoy pasando", agregó.

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento para su comunidad de fans que le ha enviado mensajes de apoyo desde que se conoció la ruptura.



"Yo les agradezco mucho, pero yo solo intento serme fiel a mí y a mis valores. Y si pudiera darles un humilde consejo, sean ustedes, no se traicionen, aunque duela. Sé tan honesta contigo que cuando te mires al espejo te sientas orgullosa de lo que ves reflejada en él".