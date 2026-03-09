 “Jamás hubiera querido…”: Yamila Reyna sorprendió en redes sociales con potente reflexión durante el 8M - Chilevisión
Minuto a minuto
Segundos de terror: Revelan nuevos registros de balacera que dejó tres muertos en ex Espacio Broadway Alerta por accidentes nocturnos en scooters eléctricos: Jóvenes los usarían bajo la influencia del alcohol Perteneció a ex primera dama: Revelan el lugar donde José Antonio Kast y su esposa vivirán en La Moneda Cuatro personas mueren ahogadas en Algarrobo: Un menor permanece desaparecido Incendio consume subterráneo de edificio en Las Condes: Más de 100 vecinos evacuados
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/03/2026 18:32

“Jamás hubiera querido…”: Yamila Reyna sorprendió en redes sociales con potente reflexión durante el 8M

En el marco de la conmemoración del 8M, la comediante utilizó su cuenta de Instagram para entregar un mensaje y abordar el complejo momento por el que ha atravesado tras el quiebre de su relación con Américo.

Publicado por CHV Noticias

Yamila Reyna sorprendió a sus seguidores tras entregar un reflexivo mensaje en el cual también destinó pasajes para abordar el complejo momento por el que ha atravesado. 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en sus historias. 

"En este 8M he recibido, además de mucho amor, también palabras como 'valiente', 'eres un ejemplo', 'admirable', y la verdad es que siento una gran responsabilidad que jamás busqué tener", comenzó señalando. 

La reflexión que compartió Yamila Reyna a sus seguidoras en el marco del 8M

En la misma línea, la comediante se refirió al momento personal por el que está atravesando tras el quiebre de su relación con Américo y la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que presentó contra el cantante.

"Si pudiera elegir, jamás hubiera querido vivir lo que yo estoy pasando", agregó. 

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento para su comunidad de fans que le ha enviado mensajes de apoyo desde que se conoció la ruptura. 


"Yo les agradezco mucho, pero yo solo intento serme fiel a mí y a mis valores. Y si pudiera darles un humilde consejo, sean ustedes, no se traicionen, aunque duela. Sé tan honesta contigo que cuando te mires al espejo te sientas orgullosa de lo que ves reflejada en él".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz reaccionó a nuevo romance de Jorge Valdivia: Desclasificó importante dato familiar

La opinóloga habló de la relación del exfutbolista con una periodista y empresaria y valoró el vínculo que ha desarrollado con sus hijos durante los meses de romance.

09/03/2026

VIDEO | Revelan registro del camión que botó el cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

Este lunes, Karina Delfino dio a conocer la existencia de un video del vehículo que trasladaba el cuerpo depositado en el frontis de su domicilio. Posterior a eso, el video fue revelado.

09/03/2026

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Las madres jubiladas pueden recibir el Bono por Hijo y aumentar su pensión. Revisa acá el monto, los requisitos que deben cumplir y si eres beneficiaria del aporte del IPS.

09/03/2026

“Salió de su casa y no llegó en 3 días”: Revelan detalles de nueva crisis de Pinilla y Gissella Gallardo

Según dieron a conocer en Primer Plano, la pareja estaría pasando por un complejo momento, en medio de un difícil presente económico del exfutbolista, sumado a su diagnóstico de cáncer a la piel.

09/03/2026