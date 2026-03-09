Abogada de reos de Punta Peuco confirma que participó en redacción de proyecto que conmutaría penas - Chilevisión

La abogada Carla Fernández aseguró haber sido contactada por asesores del senador Francisco Chahuán (RN), quien impulsó el proyecto.

Durante la jornada de este lunes se confirmó que la abogada Carla Fernández colaboró en la redacción del polémico proyecto de conmutación de penas a reos impulsado por el senador de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán.

Cabe precisar que Fernández es, a la vez, representante de reos condenados por violaciones a los derechos humanos en los penales de Colina I y Punta Peuco.

La confirmación fue entregada por ella misma, durante una conversación con BioBioChile, en la cual indicó haber sido contactada por asesores del senador Chahuan.

Abogada de reos de Punta Peuco confirma que colaboró con proyecto que conmutaría penas

De acuerdo a información revelada por el citado medio, la abogada argumentó que la iniciativa "no surge de mis defendidos".

En la misma línea, detalló que no fue el propio senador quien la contactó. "No me lo pidió directamente, creo que fue un grupo de asesores de parte de él".

Finalmente, reveló que sí sostuvo reuniones con el parlamentario y que incluso participó de una exposición en el Congreso respecto a la realidad penitenciaria.