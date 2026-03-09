 “Lo roció con balazos”: Testigos relatan la balacera que dejó 3 muertos en ex Espacio Broadway - Chilevisión
09/03/2026 14:36

“Lo roció con balazos”: Testigos relatan la balacera que dejó 3 muertos en ex Espacio Broadway

Dos personas dieron a conocer más antecendentes a CHV Noticias de lo que ocurrió durante la madrugada de este domingo, en la discoteque ubicada en la Ruta 68.

En la madrugada de este domingo tres personas murieron después de una balacera ocurrida en el ex Espacio Broadway, en la comuna de Pudahuel. 

Durante una fiesta de guaracha donde habían más de dos mil asistentes, dos hombres ingresaron al sector vip del recinto y dispararon más de 70 veces.

CHV Noticias conversó con un testigo que presenció lo ocurrido: "Disparos por todos lados. Eran varios tipos arrancando en camioneta, más uno en moto. Siempre vienen".

"Eran niños chicos para mí, escondidos entremedio del pasto, en las casetas. Y los guardias de seguridad inmutados por lo que pasó, como si fuera algo normal", añadió. 

Además, la abuela de una joven que estaba dentro de la discoteque compartió el testimonio de su nieta. "Entraron disparando y todos se tiraron al suelo. Lo que alcanzó a ver era que daban vueltas como remolino disparando", relató.

Respecto a una de las víctimas, la mujer expuso un momento clave: "Él viene y le dice 'oye dejen de disparar'. Se dio vuelta el que andaba con las pistolas y lo roció con balazos".

