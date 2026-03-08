Investigan triple homicidio en discoteque de Ruta 68: Se percutaron al menos 70 disparos - Chilevisión

La madrugada de este domingo se registró una violenta balacera al interior de un centro de eventos en la Ruta 68, el que dejó tres víctimas fatales.

Según información preliminar, alrededor de 2.500 personas se habrían encontrado en el recinto en medio de un evento privado, cuando tres sujetos comenzaron a disparar adentro de la discoteque.

Detalles de la fatal balacera en discoteque

El fiscal Cristián Soto, de la fiscalía ECOH, detalló: "a las 03:30 de la mañana se dio aviso que se realizaba una fiesta acá en el ex local Broadway en el cual se produjeron una serie disparos".

Más tarde se dio a conocer el fallecimiento de tres personas, los cuales eran dos chilenos, uno muerto en el estacionamiento del centro de eventos y otro en un recinto asistencial cercano, y un ciudadano ecuatoriano que habría caído desde el segundo piso del recinto.

Por su parte, habría una mujer herida por el roce de una bala en el rostro, sin embargo, por decisión personal no quiso acudir a un centro de salud.

Actualmente personal de Lacrim y la Brigada de Homicidios se encuentra investigando a las personas que habrían comenzado con los disparos.

Hasta el momento, se notificó que se habrían encontrado al menos 70 casquillos de bala en un solo sector del local.