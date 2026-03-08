 Investigan triple homicidio en discoteque de Ruta 68: Se percutaron al menos 70 disparos - Chilevisión
Minuto a minuto
“Doy por superadas las diferencias”: Pdte. Boric tras cita con Kast en La Moneda Evento era un festival de guaracha: Todo sobre el triple homicidio en ex Espacio Broadway Kast tras reunión con pdte. Boric: Aseguró que recibió “antecedentes” y concordaron un correcto cambio de mando Tras tensiones por cable chino: Boric y Kast se reunen en La Moneda a tres días del cambio de mando Día Internacional de la Mujer: ¿Qué se conmemora este 8 de marzo?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/03/2026 08:14

Investigan triple homicidio en discoteque de Ruta 68: Se percutaron al menos 70 disparos

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando tres sujetos comenzaron a disparar al interior de la disco.

Publicado por Josefina Vera

La madrugada de este domingo se registró una violenta balacera al interior de un centro de eventos en la Ruta 68, el que dejó tres víctimas fatales.

Según información preliminar, alrededor de 2.500 personas se habrían encontrado en el recinto en medio de un evento privado, cuando tres sujetos comenzaron a disparar adentro de la discoteque.

Detalles de la fatal balacera en discoteque

El fiscal Cristián Soto, de la fiscalía ECOH, detalló: "a las 03:30 de la mañana se dio aviso que se realizaba una fiesta acá en el ex local Broadway en el cual se produjeron una serie disparos".

Más tarde se dio a conocer el fallecimiento de tres personas, los cuales eran dos chilenos, uno muerto en el estacionamiento del centro de eventos y otro en un recinto asistencial cercano, y un ciudadano ecuatoriano que habría caído desde el segundo piso del recinto. 

Por su parte, habría una mujer herida por el roce de una bala en el rostro, sin embargo, por decisión personal no quiso acudir a un centro de salud.

Actualmente personal de Lacrim y la Brigada de Homicidios se encuentra investigando a las personas que habrían comenzado con los disparos.

Hasta el momento, se notificó que se habrían encontrado al menos 70 casquillos de bala en un solo sector del local.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¡Hasta 300 pesos por litro! Revisa aquí todos los descuentos en bencinas disponibles en marzo

Lo último

Lo más visto

Karen Paola vivió complejo momento por sus vecinos: “No seré la que les va a arruinar la vida”

La cantante dejó en evidencia lo sucedido a través de una serie de videos donde se le veía notablemente cansada.

08/03/2026

“Quedé chueca”: Carla Jara explica preocupante fotografía desde una clínica

A través de sus redes sociales, la comunicadora dio a conocer el malestar que la venía aquejando y que terminó pasándole la cuenta.

08/03/2026

Bono Pad abdomen flácido: ¿De cuánto es el beneficio y cuál es el costo para pacientes?

A continuación te damos el detalle del copago y beneficio al que puedes acceder para pagar menos del 10% del valor total de la cirugía.

08/03/2026

Investigan triple homicidio en discoteque de Ruta 68: Se percutaron al menos 70 disparos

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando tres sujetos comenzaron a disparar al interior de la disco.

08/03/2026
Publicidad