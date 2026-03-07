¡Hasta 300 pesos por litro! Revisa aquí todos los descuentos en bencinas disponibles en marzo - Chilevisión

|Aramco
|Tarjeta de crédito Banco Consorcio
|Lunes
|$150 por litro en App Aramco (tope $10.000). Con tarjeta física: $100 por litro (tope $8.000).
|Aramco
|Municipalidades adheridas
|Lunes y martes
|$15 por litro para vecinos de comunas adheridas indicando RUT antes de cargar.
|Aramco
|Tarjeta Prepago Mercado Pago
|Martes
|$50 por litro pagando con Mercado Pago en App Aramco. Tope $5.000 mensual.
|Aramco
|Tarjeta Banco Ripley (crédito y débito)
|Miércoles
|Hasta $150 por litro en App Aramco. Tope $8.000 mensual.
|Aramco
|Tarjeta de crédito Abc Visa
|Jueves
|$150 por litro en App Aramco. Tope $10.000 mensual.
|Aramco
|Tarjeta de crédito SBpay
|Sábados
|$150 por litro en App Aramco (tope $10.000). Con tarjeta física: $100 por litro.
|Aramco
|Tarjeta SPIN (Cruz Verde)
|Domingos
|$150 por litro pagando con Spin en App Aramco. Tope $10.000 mensual.
|Aramco
|App Aramco Estaciones (nuevos usuarios)
|Todos los días
|$50 por litro en la primera recarga indicando RUT.
|Aramco
|Uber (conductores)
|Todos los días
|Por nivel: Azul $10, Oro $15, Platino $25, Diamante $100 por litro.
|Aramco
|Uber (repartidores)
|Todos los días
|Por nivel: Azul $10, Oro $15, Platino $15, Diamante $30 por litro.
|Copec (App Copec)
|Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard
|Lunes
|$100 por litro con Cencosud Scotiabank Black. Clásica/Platinum: $50 por litro.
|Copec (App Copec)
|Jumbo Prime
|Lunes
|$100 por litro. Tope 100 litros.
|Copec (App Copec)
|Santander Consumer
|Lunes a viernes
|$100 por litro (crédito automotriz al día). Tope 70 litros por carga.
|Copec (App Copec)
|Tarjetas de crédito Banco Internacional
|Martes
|$100 por litro con Mastercard Clásica/Gold/Black del Banco Internacional.
|Copec (App Copec)
|Tarjeta Itaú Legend
|Martes
|$100 por litro. Requiere código Itaú Beneficios.
|Copec (App Copec)
|Tarjetas Visa Scotiabank
|Miércoles
|Hasta $100 por litro según tarjeta: $25 Platinum/Gold, $50 Signature, $75 Infinite, $100 Singular.
|Copec (App Copec)
|Automóvil Club (nuevos socios)
|Miércoles
|$50 por litro. Requiere cupón.
|Copec (App Copec)
|Tarjeta de crédito Coopeuch
|Jueves
|$100 por litro en bencinas 93/95/97.
|Copec (App Copec)
|Tarjetas de crédito Bci
|Jueves
|$100 por litro. Se aplica como cashback BciPlus.
|Copec
|Rutpay BancoEstado
|Viernes
|$100 por litro. Tope 50 litros por carga (sucursales habilitadas).
|Copec (App Copec)
|Tarjeta de crédito MACHBANK
|Sábados
|$100 por litro pagando con MACHBANK en App Copec.
|Copec (App Copec)
|Banco BICE (Limitless)
|Domingos
|$100 por litro pagando con Limitless en App Copec.
|Copec (App Copec)
|Copec Pay
|Todos los días
|$10 por litro + 50% extra de Puntos Full.
|Copec (App Copec)
|App Copec (nuevos usuarios y referidos)
|Todos los días
|$50 por litro en primera compra + cupones por referidos.
|Copec (App Copec)
|PedidosYa (repartidores)
|Todos los días
|Recarga semanal con $10/$12/$15 por litro.
|Copec (App Copec)
|DiDi (conductores)
|Todos los días
|$15 por litro para socios conductores de DiDi.
|Shell (Micopiloto)
|Tarjeta de crédito Lider Bci
|Martes
|$100 por litro. Tope $4.000 por carga; máximo 2 al mes.
|Shell (Micopiloto)
|Micopiloto (cualquier tarjeta)
|Miércoles
|$15 por litro usando código “MIDCTO”. Tope 70 litros por carga.
|Shell / Copec / Aramco
|Tenpo (prepago y crédito)
|Viernes
|$50 a $300 de cashback por litro según campaña. Tope $4.000 por carga; 2 usos al mes.
|Shell (Micopiloto)
|Tarjeta de crédito Banco BICE
|Domingos
|$100 por litro. 1 carga mensual, tope $5.000.
|Shell (Micopiloto)
|Tarjeta de crédito Banco Security
|Domingos
|$100 por litro. 1 carga mensual hasta 50 litros, tope $5.000.
|Shell (Micopiloto)
|Micopiloto (cumpleaños)
|Todos los días
|$50 por litro hasta 7 días post cumpleaños. Tope 70 litros.
|Shell (Micopiloto)
|Cabify (conductores)
|Todos los días
|Bronce $15, Plata $50, Oro $75, Platino $200 por litro (con límites mensuales).