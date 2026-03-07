 ¡Hasta 300 pesos por litro! Revisa aquí todos los descuentos en bencinas disponibles en marzo - Chilevisión
07/03/2026 09:11

¡Hasta 300 pesos por litro! Revisa aquí todos los descuentos en bencinas disponibles en marzo

Marzo es uno de los meses más complejos para las familias debido a la cantidad de gastos asociados en distintas materias, y a ello se suma el conflicto en Medio Oriente que generó un alza en el dólar y las bencinas.

Uno de los desafíos más complejos durante marzo es lograr cuidar el presupuesto debido a la cantidad de gastos asociados durante esta temporada.

El permiso de circulación, la contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y todo lo que implica el regreso a clases, son algunos de los gastos más recurrentes en este mes del año.

¿Cuáles son los descuentos disponibles para las bencinas?

A todo lo anterior se suma el conflicto en Medio Oriente, que generó un alza considerable en el dólar y también en las bencinas,.

Según Bencina en Línea, el de 93 octanos alcanzó los $1.151 por litro, mientras que el combustible de 95 está promediando los $1.192 y la bencina de 97 alcanzó los $1.233.

Al respecto, el portal de finanzas Chocale informó acerca de una serie de descuentos que pueden permitir a los usuarios comprar combustible con un valor cercano a los $1.000 por litro, dependiendo del beneficio que se vaya a utilizar.

Mientras que algunos requieren tarjetas bancarias, otros solo se efectúan descargando una app e incluso hay municipalidades que también tienen convenios para sus habitantes. 

A continuación, te presentamos todos los descuentos disponibles en bencina durante marzo en estaciones Copec, Shell y Aramco con el día de la semana en que es válido y todo lo que necesitas saber para poder aprovechar los beneficios.

Revisa acá todos los descuentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Estación de servicio Medio de pago / Convenio Día Descuento y condiciones
Aramco Tarjeta de crédito Banco Consorcio Lunes $150 por litro en App Aramco (tope $10.000). Con tarjeta física: $100 por litro (tope $8.000).
Aramco Municipalidades adheridas Lunes y martes $15 por litro para vecinos de comunas adheridas indicando RUT antes de cargar.
Aramco Tarjeta Prepago Mercado Pago Martes $50 por litro pagando con Mercado Pago en App Aramco. Tope $5.000 mensual.
Aramco Tarjeta Banco Ripley (crédito y débito) Miércoles Hasta $150 por litro en App Aramco. Tope $8.000 mensual.
Aramco Tarjeta de crédito Abc Visa Jueves $150 por litro en App Aramco. Tope $10.000 mensual.
Aramco Tarjeta de crédito SBpay Sábados $150 por litro en App Aramco (tope $10.000). Con tarjeta física: $100 por litro.
Aramco Tarjeta SPIN (Cruz Verde) Domingos $150 por litro pagando con Spin en App Aramco. Tope $10.000 mensual.
Aramco App Aramco Estaciones (nuevos usuarios) Todos los días $50 por litro en la primera recarga indicando RUT.
Aramco Uber (conductores) Todos los días Por nivel: Azul $10, Oro $15, Platino $25, Diamante $100 por litro.
Aramco Uber (repartidores) Todos los días Por nivel: Azul $10, Oro $15, Platino $15, Diamante $30 por litro.
Copec (App Copec) Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard Lunes $100 por litro con Cencosud Scotiabank Black. Clásica/Platinum: $50 por litro.
Copec (App Copec) Jumbo Prime Lunes $100 por litro. Tope 100 litros.
Copec (App Copec) Santander Consumer Lunes a viernes $100 por litro (crédito automotriz al día). Tope 70 litros por carga.
Copec (App Copec) Tarjetas de crédito Banco Internacional Martes $100 por litro con Mastercard Clásica/Gold/Black del Banco Internacional.
Copec (App Copec) Tarjeta Itaú Legend Martes $100 por litro. Requiere código Itaú Beneficios.
Copec (App Copec) Tarjetas Visa Scotiabank Miércoles Hasta $100 por litro según tarjeta: $25 Platinum/Gold, $50 Signature, $75 Infinite, $100 Singular.
Copec (App Copec) Automóvil Club (nuevos socios) Miércoles $50 por litro. Requiere cupón.
Copec (App Copec) Tarjeta de crédito Coopeuch Jueves $100 por litro en bencinas 93/95/97.
Copec (App Copec) Tarjetas de crédito Bci Jueves $100 por litro. Se aplica como cashback BciPlus.
Copec Rutpay BancoEstado Viernes $100 por litro. Tope 50 litros por carga (sucursales habilitadas).
Copec (App Copec) Tarjeta de crédito MACHBANK Sábados $100 por litro pagando con MACHBANK en App Copec.
Copec (App Copec) Banco BICE (Limitless) Domingos $100 por litro pagando con Limitless en App Copec.
Copec (App Copec) Copec Pay Todos los días $10 por litro + 50% extra de Puntos Full.
Copec (App Copec) App Copec (nuevos usuarios y referidos) Todos los días $50 por litro en primera compra + cupones por referidos.
Copec (App Copec) PedidosYa (repartidores) Todos los días Recarga semanal con $10/$12/$15 por litro.
Copec (App Copec) DiDi (conductores) Todos los días $15 por litro para socios conductores de DiDi.
Shell (Micopiloto) Tarjeta de crédito Lider Bci Martes $100 por litro. Tope $4.000 por carga; máximo 2 al mes.
Shell (Micopiloto) Micopiloto (cualquier tarjeta) Miércoles $15 por litro usando código “MIDCTO”. Tope 70 litros por carga.
Shell / Copec / Aramco Tenpo (prepago y crédito) Viernes $50 a $300 de cashback por litro según campaña. Tope $4.000 por carga; 2 usos al mes.
Shell (Micopiloto) Tarjeta de crédito Banco BICE Domingos $100 por litro. 1 carga mensual, tope $5.000.
Shell (Micopiloto) Tarjeta de crédito Banco Security Domingos $100 por litro. 1 carga mensual hasta 50 litros, tope $5.000.
Shell (Micopiloto) Micopiloto (cumpleaños) Todos los días $50 por litro hasta 7 días post cumpleaños. Tope 70 litros.
Shell (Micopiloto) Cabify (conductores) Todos los días Bronce $15, Plata $50, Oro $75, Platino $200 por litro (con límites mensuales).
    
  
  








