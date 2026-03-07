¡Hasta 300 pesos por litro! Revisa aquí todos los descuentos en bencinas disponibles en marzo - Chilevisión

Marzo es uno de los meses más complejos para las familias debido a la cantidad de gastos asociados en distintas materias, y a ello se suma el conflicto en Medio Oriente que generó un alza en el dólar y las bencinas.

Uno de los desafíos más complejos durante marzo es lograr cuidar el presupuesto debido a la cantidad de gastos asociados durante esta temporada.

El permiso de circulación, la contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y todo lo que implica el regreso a clases, son algunos de los gastos más recurrentes en este mes del año.

¿Cuáles son los descuentos disponibles para las bencinas?

A todo lo anterior se suma el conflicto en Medio Oriente, que generó un alza considerable en el dólar y también en las bencinas,.

Según Bencina en Línea, el de 93 octanos alcanzó los $1.151 por litro, mientras que el combustible de 95 está promediando los $1.192 y la bencina de 97 alcanzó los $1.233.

Al respecto, el portal de finanzas Chocale informó acerca de una serie de descuentos que pueden permitir a los usuarios comprar combustible con un valor cercano a los $1.000 por litro, dependiendo del beneficio que se vaya a utilizar.

Mientras que algunos requieren tarjetas bancarias, otros solo se efectúan descargando una app e incluso hay municipalidades que también tienen convenios para sus habitantes.

A continuación, te presentamos todos los descuentos disponibles en bencina durante marzo en estaciones Copec, Shell y Aramco con el día de la semana en que es válido y todo lo que necesitas saber para poder aprovechar los beneficios.

