“Bájame a la tierra”: Hermano del pdte. Boric reveló ritual que mantuvo durante los 4 años de Gobierno - Chilevisión

07/03/2026 07:16

“Bájame a la tierra”: Hermano del pdte. Boric reveló ritual que mantuvo durante los 4 años de Gobierno

Las reuniones entre hermanos surgieron tras la elección de Gabriel Boric como Mandatario, cuando este le pidió a Tomás una especial ayuda.

Publicado por Josefina Vera

Tomás Boric, el hermano del presidente Boric, reveló en redes sociales un íntimo ritual que tuvo junto al mandatario durante los cuatro años de Gobierno.

"Pendex, si en algún momento me olvido de dónde vengo, por favor bájame a la tierra", fue la solicitud que le habría hecho el presidente, según reveló su hermano en redes sociales. 

"Les voy a contar una historia", partió diciendo Tomás en su último posteo de Instagram, junto a una foto con Gabriel en el Palacio de La Moneda.

"Siempre se dice que el poder es muy solitario, y mi rol de 'ser el hermano del presidente' no era otro que simplemente estar, recordarle que por más presidente que sea, por más que tenga reuniones con Macron, Lula, Silvio, siempre iba a ser mi hermano ante mis ojos", reveló con emoción.

En este sentido, añadió: "durante 4 años intenté ir a visitarlo los viernes a La Moneda, mientras yo hacía teletrabajo (...) me sentaba en una mesa cerca de su despacho y usualmente lo alcanzaba a ver 15 a 30 minutos, poco tiempo para algunos, suficientes para darle un abrazo y recordarle que aquí estamos".

Sin embargo, estas reuniones familiares han terminado. "Hoy es el último Viernes de estos 4 años, y como mi madre me enseñó 'el amor son acciones no buenas razones', aquí estuvimos, demostrándole que siempre siempre, él iba a ser el hermano de Tomás Boric Font", agregó.

"PD: Cuando me preguntan que cambia el 11? Nada, seguiremos siendo hermanos, como en estos 4 años", cerró el hermano del Presidente.

Dicho posteo ha sumado más de 600 comentarios de personas felicitando la hermandad de los Boric y expresaron cuánto extrañarán al actual mandatario. "Eso solo demuestra la calidad humana de los Boric Font" y "qué hermoso trabajo han hecho sus padres", fueron algunos de los mensajes.

