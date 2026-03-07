Fiscalía solicita a EEUU interrogar Nicolás Maduro por asesinato de Ronald Ojeda - Chilevisión

El Ministerio Público se encuentra gestionando un interrogatorio a Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por el asesinato del exteniente del ejército venezolano Ronald Ojeda a manos de una facción del Tren de Aragua en la comuna de Maipú. Asimismo, la familia de la víctima se contactó con el FBI para participar del caso que se está llevando en su contra en Nueva York. El abogado de los afectados indicó que el juicio contra Maduro tendría relación con la muerte de Ojeda por los encargos políticos que estarían recibiendo los criminales desde Venezuela.