“Perfectamente viable”: Abogado de familia Ojeda ante posibilidad de que Maduro declare en investigación - Chilevisión

07/01/2026 11:32

“Perfectamente viable”: Abogado de familia Ojeda ante posibilidad de que Maduro declare en investigación

Juan Carlos Manríquez, representante de la familia del exteniente venezolano, abordó la posibilidad de que el líder del régimen, Nicolás Maduro, declare en la investigación de la Fiscalía chilena.

Publicado por CHV Noticias

Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia del exteniente Ronald Ojeda, comentó acerca de la posibilidad de que la Fiscalía de Chile solicite una declaración a Nicolás Maduro, en el marco de la investigación sobre el caso.

"Me parece perfectamente viable porque tanto la familia Ojeda es víctima de delitos de lesa humanidad inmersos en Venezuela que están ante la Corte Penal Internacional, como víctimas de un delito común, el secuestro con homicidio", sostuvo, en declaraciones recogidas por Bío Bío.

En esa línea, Manríquez añadió que "según las acusaciones de Estados Unidos, (el crimen) forma parte de los tentáculos del aparato organizado de poder criminal que estaría siendo dirigido desde Venezuela por encargos políticos de opositores con financiamiento de esa misma estructura". 

 

Fiscal Barros ante posibilidad de solicitar declaración a Maduro en crimen de Ojeda

Ayer, en diálogo con Cooperativa, el fiscal Héctor Barros, quien hoy lleva adelante la indagatoria, había comentado la posibilidad de pedir antecedentes al líder del régimen.

De acuerdo al persecutor, una de las ideas era llevar el caso a la Corte Penal Internacional "y por qué no también solicitar la toma de declaración de él (Nicolás Maduro), si está en condiciones de cooperar con nuestra investigación". 

Esto descartaría la opción de solicitar una extradición del líder del régimen "porque en la investigación no tenemos algún antecedente directo que lo apunte, como sí los hay en relación con Diosdado Cabello".

De todas formas, Barros enfatizó diciendo que eso solo ocurrirá "siempre y cuando quiera cooperar". "Los imputados tienen derecho a guardar silencio, no están obligados a declarar, así que también es incierto".

